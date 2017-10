Moneda virtuală Bitcoin a depăşit un nou prag istoric: 5.000 de dolari

Moneda virtuală Bitcoin a depășit un nou prag istoric: 5.000 de dolari

Ştire online publicată Luni, 04 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Moneda virtuala Bitcoin a atins pentru 10 minute sambata un nou nivel record, valoarea depasind 5.000 de dolari, noteaza BBC. Moneda Bitcoin valora putin peste 1.000 de dolari la inceput de an, insa mai multe evenimente au dus-o la jumatate de august la peste 4.000 de dolari. Sambata a depasit 5.000 de dolari, dar o decizie din China a dus apoi la o scadere. In momentul publicarii acestui articol un Bitcoin valora 4.450 de dolari, conform CoinDesk.Pentru cateva minute un Bitcoin a ajuns la peste 5.000 de dolari sambata, maxima fiind de 5.101 dolari. Valoarea totala a cripto-monedelor de pe piata, inclusiv Ethereum si Bitcoin Cash a depasit 170 miliarde dolari in momentul cand Bitcoin trecea de 5.000 de dolari.Bitcoin a inceput insa sa scada dupa ce luni China a anuntat ca anuleaza un mecanism de strangeri de fonduri prin cripto-monede, mecanism ce devenise foarte pupular. Mecanismul permitea asa-numitele “initial coin offerings,” (ICO) care erau folosite de startup-uri ca moduri alternative de a obtine finantare. Insa People’s Bank of China a venit acum cu o declaratie in care spune ca aceste ICO-uri sunt ilegale.Moneda Bitcoin a atins in luna mai pragul record de 1.400 de dolari, iar in 20 iulie valoarea a depasit 2.800 dolari, pe 5 august fiind depasit pragul de 3.000 de dolari. Pragul de 4.000 de dolari a fost depasit pe 13 august.Valoarea Bitcoin a crescut in august cu 43% dupa ce la inceputul lunii din sistem s-a desprins o noua moneda, in urma unor neintelegeri pe tema viitorului cripto-monedei si a modului in care ar trebui sa se procedeze cu cresterea vitezei si volumului tranzactiilor si cu faptul ca cererea tot mai mare de moneda virtuala este franata de limitele tehnologiei.Succesul Bitcoin este in directa legatura cu cresterea gradului de adoptare a monedei de catre diverse companii, tot mai multi avand incredere in controversata moneda virtuala care a fost criticata de multa lume.