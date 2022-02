Mark Zuckerberg ameninţă că închide Facebook şi Instagram în Europa

Mark Zuckerberg nu are planuri prea bune cu noi. Dacă Meta nu are opțiunea de a transfera, stoca și procesa date de la utilizatorii săi europeni pe servere din SUA, Facebook și Instagram ar putea fi închise în toată Europa, a avertizat proprietarul giganților rețelelor sociale, în raportul său anual, scrie romaniatv.netMarea problemă pentru Meta o reprezintă transferurile transatlantice de date, reglementate prin așa-numitul Privacy Shield și alte modele de acorduri pe care Facebook le folosește pentru a stoca datele de la utilizatorii europeni pe serverele americane. Acordurile actuale care permit transferurile de date sunt supuse unui control exigent al UE.În raportul său anual către Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA, Meta avertizează că, dacă nu este adoptat un nou cadru și nu i se mai permite să utilizeze actuale modele de acorduri, compania „probabil” nu va mai putea să ofere în UE multe dintre „produsele și serviciile cele mai semnificative” ale sale, inclusiv Facebook și Instagram, potrivit mai multor publicţii, între care The Guardian.