MacBook Pro vs. MacBook Air: Care laptop M1 Apple este cel mai bun în 2021?

Cele mai recente laptop-uri Apple de 13 inci, bazate pe prima generație de procesor M1 al Apple, au multe lucruri în comun la prima vedere, dar o mulțime de caracteristici de bază și diferențe de componente interne le deosebesc.Avantaje:Dezavantaje:Avantaje:Dezavantaje: Așadar, MacBook Air 13 echipat cu procesorul M1 oferă acum performanțe mult mai bune decât predecesorii săi, rivalizând uneori cu MacBook Pro bazat pe M1. La prețul actual, este cel mai convenabil dintre laptopurile MacOS.Iar MacBook Pro de 13 inci alimentat acum de procesorul M1 al Apple rămâne un laptop puternic pentru cei care doresc un laptop MacOS compact.MacBook Air 13, laptopul ultraportabil al Apple, nu este la fel de ușor ca pe vremuri (multe laptopuri Windows sunt la fel de ușoare sau mai ușoare ), dar este totuși cel mai ușor laptop Apple actual. MacBook Pro de 13 inci este puțin mai greu, în funcție de configurație. Dar diferența mică probabil nu este o diferență suficientă pentru a lua o decizie.În schimb, prețul va fi factorul principal. MacBook Air este mult mai ieftin decât un model de 13 inci MacBook Pro, atât la modele entry level, cât și la cele mai avansate.Prețul mai mic al MacBook Air 13 vine de undeva, dar nu este din cauza scăderii calității sau a reducerii caracteristicilor. Vei obține același design complet metalic ca MacBook Pro de 13 inci, care este un semn distinctiv al mărcii MacBook. Panourile de afișare sunt, de asemenea, foarte asemănătoare. Fiecare are un ecran IPS de 13,3 inci, cu aceeași rezoluție nativă (2.560 x 1.600 pixeli) și suport pentru gama de culori P3.Ambele sunt, de asemenea, construite în jurul tastaturii magice Apple, o schimbare binevenită față de nefasta tastatură „fluture”.Ambele laptopuri au doar porturi USB de tip C și o mufă pentru căști. Acest lucru este obișnuit pentru laptopurile super-subțiri, deoarece pur și simplu nu există loc pentru porturi USB standard mai mari, de tip A. Ambele porturi USB-C ale laptopurilor acceptă conectivitate Thunderbolt 3 și viteze de transfer de date de până la 40Gbps.La baza acestor similitudini sunt câteva diferențe cheie menite să pună „Pro-ul” în MacBook Pro și să facă sens diferența de preț.Ecranul MacBook Pro, deși are aceeași dimensiune și rezoluție, este cu 20% mai luminos decât afișajul MacBook Air 13. Acest lucru poate face o diferență semnificativă dacă lucrezi frecvent în birouri puternic iluminate.Tastaturile pot fi aceleași, dar Touch Bar, o bandă OLED activată tactil deasupra tastaturii, este prezentă doar pe MacBook Pro.MacBook Air 13 este așadar conceput pentru utilizatorii mai puțin pretențioși, care se concentrează pe portabilitate și un preț mai mic, venind cu opțiuni de componente mai puțin puternice.MacBook Air 13 începe cu un procesor M1, 8 GB de memorie și un SSD de 256 GB. MacBook Pro, de 13 inci, vine de asemenea cu un procesor M1, 8 GB de memorie și un SSD de 256 GB. Da, acestea sunt specificații identice, dar există două diferențe ascunse care ajută la explicarea prețului inițial mai ridicat al Pro.Primul este dat capacitățile de răcire. Air nu are ventilator de răcire, ci folosește o tehnică de răcire pasivă. MacBook Pro, pe de altă parte, folosește un ventilator pentru a împinge căldura.Cealaltă diferență semnificativă între componentele entry-level Pro și entry-level Air este numărul de nuclee grafice, care procesează imagini 3D și le transmit pe ecranul laptopului. MacBook Air are șapte dintre aceste nuclee, în timp ce versiunile M1 ale Pro și Air de top au ambele opt. Este o mică diferență pe care majoritatea utilizatorilor nu o vor observa în timp ce navighează pe web sau efectuează procesarea de text, dar pentru profesioniștii în grafică ar putea merita actualizarea.