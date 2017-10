Land Rover Defender va fi scos definitiv din producţie

Land Rover Defender va fi scos definitiv din producție

Ştire online publicată Luni, 23 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

După 70 de ani în care abia de s-a schimbat, povestea legendarului Land Rover Defender ajunge la sfârșit. Va fi tras pe linie moartă în doar câteva luni și planurile pentru lansarea unui urmaș nu există. Imaginea Land Rover-ului e iconică, dar demodată. Jaguar Land Rover spune că acum a venit vremea să treacă la un nou capitol, potrivit Digi24.ro.Land Rover Defender e în ultimele luni de producție. În ianuarie linia de asamblare se va opri definitiv.În 1947, când a fost lansat, a fost vehiculul de transport al soldaților din războiul celor două Corei, a cărat ajutoare umanitare în zone de criză din toată lumea și chiar pe Lara Croft, în pelicula Tomb Rider. Mașina bună la toate a rămas acum în urma vremurilor. Nu mai respectă normele de siguranță a pietonilor, poluează de două ori mai mult decât impun standardele europene și nici carisma nu o mai ajută. Modelul care a fost pentru prima dată denenat pe nisip își găsește greu locul printre suvSUV-uri de lux, scaune de piele, jante cromate și touch screen-uri.Moartea modelului vine într-un moment în care cererea pentru SUV-uri e așteptată să crească cu aproape 40% în următorii trei ani.Land Rover Defender însă a trecut de mult de perioada sa de glorie. Vânzările i-au atins apogeul în anii 70. De atunci a fost doar mașina pentru o nișă îngustă de puriști, de pasionați de off-road, sau pur și simplu de șoferi care au apreciat liniile brutale și simplitatea tehnică. Sunt însă puțini la număr, iar Jaguar Land Rover, care a început anul cu pierderi, e hotărât să ia cu ajutorul altor mașini o felie mai mare din boomul pieței de SUV-uri.În cei 68 de ani de istorie s-au construit mai bine de două milioane de unități, dar compania de cercetare de piață IHS estimează că în acest an se vor vinde doar 20.000.Conceptul de SUV în sine s-a schimbat. Nu mai e doar mașina armatei, a fermierilor sau a celor aventuroși, e și mașina orășenilor cu bani - iar acolo țintește Land Rover Evoque. Piața de SUV-uri a devenit terenul pe care se bat inclusiv Maserati și Bentley. Însă chiar și pe nișa mașinilor pătrățoase și fără pretenții au început să se ceară mici mofturi la care Defenderul nu s-a acomodat. Jeep Wrangler, rivalul său principal, a rămas relevant - are acum sistem electronic de control al stabilității și chiar conexiune prin bluetooth, pe când Defender nu are nici măcar airbaguri.Un urmaș al Defenderului nu e în cărți, dar nici nu e exclus - și Mini Cooper a fost îngropat și înviat - dar o eventuală revenire pe piață ar fi un exercițiu dificil de echilibristică.