Japonezii pregătesc 5G! Specificaţiile UIMITOARE ale noii reţele mobile

Japonezii pregătesc 5G! Specificațiile UIMITOARE ale noii rețele mobile

Ştire online publicată Joi, 05 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Să ai internet pe telefon sau tabletă a devenit un must-have. Realizăm că, pe zi ce trece, devenim tot mai dependenți de conexiunile de date, de rețelele sociale, de email-uri și update-urile de pe web. De la tehnologia 3G, am trecut peste noapte la 4G, iar în curând vom ajunge să descărcăm date cu 10 GB pe secundă! Asta va însemna, de exemplu, că vom putea descărca un film de pe internet în mai puțin de o secundă.Potrivit GadgetReport.ro, japonezii lucrează deja la această tehnologie ce va fi lansată, cel mai probabil, cu ocazia Jocurilor Olimpice din 2020. NTT Docomo, KDDI si SoftBank, trei dintre cele mai importante companii de telecomunicații din Japonia au dezvoltat un grup de lucru în care au cooptat Panasonic, Sharp si Fujitsu, scopul fiind acela de a găsi cele mai bune soluții pentru ca 5G să ajungă cât mai repede pe piață.GadgetReport.ro relata, anterior, ca la nivel international, competitia pentru primul loc in dezvoltarea de comunicatii mobile de ultima generatie devine din ce in ce mai acerba.China a instituit in februarie 2012 grupul “IMT-2020 (5G) Promotion”, condus de guvern, pentru cercetare in sectorul 5G, in timp ce Comisia Europeana planuieste, de asemenea, investitii de 50 de milioane de euro in 2014, cu scopul de a aduce serviciile 5G pe piata pana in 2020.