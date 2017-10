Japonezii au inventat cel mai tare mijloc de deplasare / VIDEO

Ştire online publicată Marţi, 11 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Japonezii tocmai au inventat poate cel mai cool skateboard posibil. Se numeste “WalkCar”, e pe baterii si incape lejer intr-o geanta de laptop. E raspunsul unui inginer la hoverboard-ul laudat atat de mult in ultima vreme de Lexus.Transportorul are cam aceeasi dimensiune cu a unui laptop si se misca la fel ca un Segway. Iti poti schimba directia in functie de cum iti distribui greutatea de pe un picior pe altul. Ca si in cazul unui skateboard, e nevoie probabil de ceva talent si timp pana sa inveti sa iti tii echilibrul pe el.“Ideea mi-a venit dupa ce m-am gandit ce fel de gadget as putae folosi pentru transport, pe care sa il pot purta totodata mereu cu mine, intr-o geanta. Un prieten mi-a cerut sa-i fac un asemenea transportor”, spune Kuniako Saito, inventatorul WalkCar.Intreg corpul mini-skateboardului electric e facut din aluminiu, iar cele patru roti mototizare sunt alimentate de baterii LitiuIon. Desi WalkCar arata si se misca incredibil, inventatorul sau nu a suflat o vorba si despre autonomie. Speram ca bateriile sa tina totusi mai mult de 100 de metri.WalkCar poate urca pante cu inclinatie mare, se poate descurca foarte usor printre obstacole si poate impinge un carucior cu rotile. Nici gropile sau terenul denivelat nu ii pun mari probleme. Desi doar in stadiul de cioncept, WalkCar va putea fi disponibil de anul viitor, din primavara. Kuniako Saito vrea sa inceapa o campanie de crowdfunding pe Kickstarter. Cei care vor face precomenzi pentru skate-ul electric il vor putea cumpara pentru 100.000 de yeni, sau 733 de euro.