iPhone 7 se lansează în această săptămână. Ce aduce în plus noul model

Ştire online publicată Luni, 05 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Analiștii IT și producătorii de componente au elucidat deja cele mai multe semne de întrebare legate de noul iPhone pe care Apple îl va lansa săptămâna aceasta.Apple a anunțat că va organiza evenimentul de lansare a noului model de iPhone pe 7 septembrie.Analistul chinez Ming-chi Kuo, cel care a prezis și în trecut cu mare acuratețe cele mai multe detalii despre smartphone-urile produse de Apple, a publicat o lungă listă de informații despre iPhone-ul care tocmai urmează să fie lansat.O parte dintre informațiile făcute publice sunt doar confirmări ale unor zvonuri vehiculate anterior. Există, însă, și unele detalii care nu se cunoșteau până acum, scrie News.ro.Noul iPhone va fi disponibil în 5 culori. Vor rămâne variantele "gold", "rose gold" și "silver". Va dispărea versiunea "space gray", care va fi înlocuită cu "dark black". În plus, va fi lansată o nouă culoare, intitulată "piano black". Este posibil ca aceasta să fie disponibilă doar pe cele mai scumpe versiuni.Modelul de bază va face saltul, în sfârșit, de la insuficientul spațiu de 16 GB, la 32 GB. Cu această ocazie, versiunea cea mai încăpătoare de iPhone va ajunge la 256 GB.Versiunea standard va rămâne la 2 GB memorie RAM. În schimb, modelul Plus va oferi 3 GB de memorie RAM. Se pare că Apple a fost nevoită să crească puterea de procesare a acestui model, deoarece sistemul foto dual are nevoie de mai multă memorie pentru procesarea și combinarea într-o singură imagine a celor două fotografii realizate.Tot pe partea foto, noul sistem dual al versiunii Plus va fi compus dintr-un obiectiv ultra-angular și unul tele, ambele având 12 MP. Se pare că această combinație va reuși să ofere atât zoom optic, cât și o apertură suficient de deschisă.Se confirmă, din nou, faptul că Apple va renunța la ieșirea audio de 3.5 mm. Ca urmare, în pachet va filivrată o pereche de căști cu conector proprietar Lightning și un adaptor pentru ieșirea tradițională. Spațiul eliberat de ieșirea de 3.5 mm va fi ocupat cu un senzor care va îmbunătăți sistemul 3D Touch.Prin renunțarea la ieșirea audio de 3,5 mm, Apple va îmbunătăți rezistența la apă a noului model, care se pare că va beneficia de certificarea oficială IPX7.Procesorul de pe noul model de iPhone va reprezenta un salt important. Acesta va folosi chipsetul A10, care va rula la o frecvență de 2,4 GHz, spre deosebire de generația anterioară care funcționa la 1,85 GHz.Toate aceste informații au fost furnizate de analistul chinez Ming-chi Kuo. Dacă se vor concretiza, noul iPhone va reprezenta un pas semnificativ față de modelul de anul trecut, chiar dacă va folosi același design, scrie realitatea.net