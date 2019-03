Investiția inteligentă în securitatea IT, cea mai bună alegere!

În cadrul acestei conferințe, participanții, membri ai câtorva dintre cele mai reprezentative firme publice și private de la nivelul Constanței, au aflat cum pot reduce în mod substanțial riscul de exploatare, păstrând în același timp productivitatea. Tehnicienii prezenți la eveniment au pus accent pe:



 Cunoașterea pașilor cheie pentru planificarea strategiei de securitate cibernetică

 Înțelegerea conceptelor de bază ale diodei de date și tehnologiei unidirecționale, precum și managementul securizat al conturilor privilegiate





 Au demonstrat cum să se implementeze securitatea severelor și controlul aplicațiilor





 Cum se pot gestiona și testa politicile de conformitate.



Catalin ANGHEL, Director Comercial - Crucial:

"Investiția inteligentă în securitatea IT se dovedește pe termen lung cea bună alegere având în vedere provocările din ziua de azi și viteza cu care se transformă afacerile azi. Nu poți rămâne ”ready to deliver”, dacă nu rămâi ”up” 99, 99% din timp. Astăzi prezentăm câteva soluții din portofoliul nostru, menite să ajute la rezolvarea nevoilor din vița de zi cu zi a companiilor implicate în zona de securitate informatică. Construirea unui arsenal de apărare cibernetică pentru sistemele IT necesită puncte de control pentru o gamă largă de sisteme de operare, amenințări și vulnerabilități specifice dispozitivelor. Symantec Critical System Protection oferă posibilitatea de whitelist a aplicațiilor în cadrul politicilor, permițând executarea doar a aplicațiilor aprobate. Biblioteca de politici CSP conține politici de prevenție și detecție; pe care le puteți personaliza pentru a vă proteja rețeaua. 80% dintre breșele de securitate implică compromiterea conturilor de utilizator (ID-uri și parole), așadar trebuie să creați un plan pentru eliminarea accesului excesiv de către utilizatori, aplicații și servicii. Thycotic Secret Server este conceput pentru a proteja conturile privilegiate, atât on-premise, cât și în cloud. Se asigură că secretele sunt stocate, gestionate și guvernate într-o locație securizată, unde accesul și activitatea sunt monitorizate pentru a elimina riscurile de acces neautorizat. Thycotic permite companiilor să gestioneze, să distribuie și să facă schimb de secrete (utilizatori și parole) privilegiate, ceea ce elimină necesitatea ca utilizatorii să păstreze parolele în documente Word sau Excel.Totodată, incidente de securitate recente au dat naștere unei dezbateri cu privire la cea mai bună modalitate de a proteja sistemele. În general, dezbaterea se concentrează asupra faptului dacă rețelele ar trebui să fie izolate printr-un air-gap sau că s-au alăturat firewall-uri bine configurate, dar adesea o a treia opțiune - dioda de date nu este luată în considerare. Fox-IT oferă o soluție eficientă pentru a atinge atât interoperabilitatea sistemelor prevăzute pentru rețeaua inteligentă, cât și securitatea necesară pentru a proteja sistemele și datele sensibile. Atacurile sofisticate pot fi combătute adăugând și tehnici avansate de gestionare și audit al log-urilor și o monitorizare integrată a rețelei, a serverelor și a aplicațiilor prin intermediul soluțiilor ManageEngine vă poate ajuta să luați decizii informate cu privire la infrastructura IT.Din discuția cu privire la securitate nu trebuie să uitam e-mail-ul, acesta nu este doar una dintre cele mai importante modalități de comunicare, ci este și una dintre cele mai mari și mai valoroase resurse de informații. Comunicările trimise prin e-mail nu sunt în general stocate în altă parte, ci pur și simplu rămân în cutiile poștale ale angajaților. Acest lucru rezulta în crearea unui repozitoriu de informații ce se întind pe mai mulți ani și se măresc pe parcursul timpului. Pentru ca o companie să aibă succes este esențial să securizeze informațiile (Backup / Restore), să îndeplinească cerințele legale și să garanteze în continuare accesul rapid și ușor către informații pentru angajați. O arhivă de e-mail ar trebui considerată o extensie a sistemului de e-mail deja existent; prin intermediul MailStore administratorul definește politicile de arhivare a e-mail-urilor, cum ar fi ce e-mail-uri sunt arhivate, când are loc arhivarea și dacă e-mail-urile ar trebui să fie șterse, dacă există o copie în arhivă. Arhiva permite gestionarea eficientă a unor volume foarte mari de date, precum și furnizarea accesului rapid și facil tuturor utilizatorilor dintr-o companie."De aproape 21 ani, Crucial Systems & Services este prezentă pe piața din sud-estul României, o piață mereu în schimbare, din ce în ce mai exigentă când vine vorba de noutate. Crucial Systems & Services este formată dintr-o echipă unită cu multă experiență în urmă, care este conștientă că în aceste zile, instruirea continuă în segmentul tehnologic este o cerință minimă pentru succes.Romsym Data, partener Crucial în organizarea acestui eveniment, a fost fondată în anul 1992, din dorința de a oferi pe piața românească software licențiat, direct de la producători. Știute fiind întârzierile cu care pătrundeau în țară ultimele versiuni ale unor programe des utilizate de către posesorii de PC-uri, si-a propus realizarea unui canal de distribuție prin care să scurtăm sinuosul drum al posesorilor legali de soft către ultimele apariții în domeniu.