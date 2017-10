INTERNET MOBILE WORLD. Două zile dedicate businessului de calitate

Ştire online publicată Miercuri, 04 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Timp de două zile, 4 și 5 octombrie, în Pavilionul Central Romexpo, businessul de calitate este la el acasă în cadrul celei mai ample expo-conferințe B2B din regiune, aflată la a șasea ediție și dedicată soluțiilor digitale și IT."La cea de-a șasea ediție, IMWorld reprezintă un eveniment de neratat pentru furnizorii și utilizatorii de soluții digitală, fiind cea mai amplă expo-conferință B2B din Sud-Estul Europei. Evenimentul creează un cadru important în industria din România pentru dezvoltare profesională, networking și generare de noi clienți care reunește în același loc o audiență de business într-un mediu special construit pentru soluții de digital, mobile și software IT", spun organizatorii.Așadar, pe 4 octombrie, între orele 9:00 și 18:00, va fi prezentată o expoziție cu soluții de IT & Digital, Sesiuni pe Main Stage, Digital & e-Commerce, SMBs & Enterprise, Marketing Innovation, Developers, Security Stage.Între 9:00 și 18:00, pe 5 octombrie, cei interesați pot urmări o expoziție cu soluții de IT & Digital, Sesiuni pe Main Stage, Digital & e-Commerce, SMBs & Enterprise, Marketing Innovation, Developers, Security Stage.