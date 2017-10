Huawei a depăşit în iulie Apple la numărul de smartphone-uri vândute, ajungând în premieră pe locul doi mondial

Huawei a depășit în iulie Apple la numărul de smartphone-uri vândute, ajungând în premieră pe locul doi mondial

Huawei a vandut in premiera mai multe telefoane decat Apple, compania chineza ajungand in premiera pe locul doi mondial, arata datele Counterpoint Market Pulse. In topul celor mai vandute zece modele de smartphone-uri in lume Apple are trei modele, iar Samsung, patru modele. Cel maI vandut telefon a fost iPhone 7, cu 4% din piata, iar Samsung Galaxy S8 a fost pe locul cinci.Datele Counterpoint arata ca in iulie Samsung a avut peste 20% din piata, iar Huawei a fost in premiera pe locul doi, depasind Apple, ambele avand aproximativ 12% din piata.Trebuie spus insa ca Huawei vinde in medie telefoane la preturi mai mici decat Apple, plus ca in fiecare an ultimele luni sunt extrem de bune pentru Apple care uneori vinde mai mult decat Samsung. De exemplu in decembrie 2016 Apple a avut aproape 19% din piata si Samsung aproape 16%.Counterpoint a publicat si topul celor mai vandute zece telefoane din lume, pe locul unu fiind Apple iPhone 7, iar pe doi, iPhone 7 Plus. Pe locurile trei si patru sunt doua modele ale OPPO, pe cinci este Samsung Galaxy S8, iar pe sase este Xiaomi Redmi Note 4X. De la sapte la zece topul este completat de trei modele Samsung si de un iPhone.