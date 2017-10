HTC testează în prezent trei accesorii inteligente, inclusiv un ceas cu Google Now

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Conducerea HTC a afirmat anul trecut că piața accesoriilor inteligente este una foarte importantă pentru companie, terenul încă prea puțin explorat al acesteia oferind oportunități pentru redresarea deloc plăcutei situații financiare actuale. Conform Bloomberg, compania pregătește două ceasuri și o brățară inteligentă, însă acestea nu vor fi prezentate publicului în cadrul Mobile World Congress 2014.Cel mai aproape de finalizare pare a fi un ceas inteligent care este bazat pe designul modelului Qualcomm Toq, acesta urmând să folosească inclusiv ecranul Mirasol pe care faimosul producător încearcă să-l promoveze. Sursa Bloomberg afirmă că acest model va fi prezent la Barcelona, dar va fi arătat doar operatorilor care ar putea fi interesați de introducerea unui astfel de produs în oferta lor.Cel de-al doilea model este un alt ceas inteligent, acesta urmând să fie un ecran secundar și mai ușor de consultat pentru celebrul asistent inteligent Google Now de pe platforma Android. Dincolo de faptul că acest model va utiliza un ecran AMOLED, nu există însă alte detalii despre hardware-ul software-ul pe care acest model în va folosi.În final, cel de-al treilea accesoriu inteligent pe care HTC îl are în dezvoltare este o brățară inteligentă. Aceasta va avea dimensiuni reduse și va oferi un ecran tactil de mici dimensiuni, un player audio și senzori pentru înregistrarea și monitorizarea activităților sportive.Sursa Bloomberg afirmă că HTC nu s-a decis dacă toate aceste prototipuri vor deveni produse comerciale, însă declarațiile anterioare ale oficialilor companiei ne fac să credem că cel puțin unul dintre acestea va ajunge pe rafturile magazinelor în cursul acestui an.