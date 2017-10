Google va plăti retroactiv taxe de 130 milioane de lire sterline

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Compania Google a acceptat să plătească taxe în valoare de 130 de milioane de lire sterline (185 de milioane de dolari), în Marea Britanie, pentru perioada 2005-2015, informează BBC, citat de romanialibera.ro.Taxele restante au fost calculate ca urmare a unui "audit deschis" realizat de autoritățile fiscale britanice. Această plată va fi făcută după șase ani de anchete realizate de reprezentanții Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC), un departament al Guvernului Marii Britanii, care este responsabil, printre altele, de colectarea taxelor.Google, în prezent parte a companiei americane Alphabet Inc, este una dintre companiile multinaționale care au fost acuzate că au apelat la diverse aranjamente fiscale pentru a evita plata taxelor în Marea Britanie, în ciuda faptului că au încasat miliarde de lire sterline de pe această piață.Matt Brittin, șeful Google Europe, a declarat, sâmbătă, pentru BBC, că Google va plăti mai multe taxe în Marea Britanie. "Regulile se modifică la nivel internațional, iar guvernarea din Marea Britanie se află în fruntea celor care aplică aceste norme, astfel că vom schimba ceea ce facem aici. Vrem să dăm asigurări că vom plăti sumele corespunzătoare taxelor", a mai spus acesta.HMRC a declanșat ancheta în cazul Google după mai multe controverse privind nivelul scăzut al taxelor plătite de companii multinaționale, care au operațiuni în Marea Britanie, dar ale căror sedii centrale sunt în alte țări.În ciuda faptului că Marea Britanie este una dintre cele mai importante piețe pentru Google, proprietarul celui mai important motor de căutare din lume a plătit în această țară taxe de doar 20,4 milioane de lire sterline, în 2013. În schimb, în același an, Google a avut venituri de pe piața britanică de 3,8 miliarde de lire sterline. Cea mai mare parte a veniturilor atrase de Google din Marea Britanie au fost realizate din vânzările de publicitate online.