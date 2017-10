GOOGLE NOW este disponibil şi în browser-ul Chrome

GOOGLE NOW este disponibil și în browser-ul Chrome

Ştire online publicată Marţi, 25 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Chiar dacă nu ne putem bucura de toate opțiunile pe care asistentul personal Google Now le oferă utilizatorilor din Statele Unite, acesta rămâne un produs software util pentru toți utilizatorii Android și, în mai mică măsură, iOS. Cei care îl utilizează în mod frecvent vor aprecia probabil apariția Google Now și în cadrul browser-ului Chrome, acesta fiind disponibil pe platformele Windows, OS X și Chrome OS.Prima veste referitoare la această integrare a apărut la finele anului 2012, însă Google Now a ajuns în cadrul codului Chromium abia la începutul acestui an. După încă două luni, Google Now pentru Chrome este disponibil tuturor utilizatorilor începând de astăzi și aduce o bună parte din beneficiile pe care le cunoaștem deja de la versiunea sa pentru platformele mobile Android și iOS.Afișat în noul meniu pentru notificări al browser-ului Chrome, Google Now oferă o parte din celebrele panouri informative văzute și pe telefonul mobil, cum ar fi cele pentru vreme, pentru alerte sau pentru starea traficului auto pe ruta spre casă sau locul de muncă. Integrarea este bi-direcțională, o căutare din browser putând genera un nou panou informativ pe telefon sau tabletă.Deoarece multe sisteme Windows sau OS X nu dispun de sisteme de geo-localizare, o parte din aceste notificări folosesc coordonatele furnizate de telefonul mobil, ceea ce ar putea fi o problemă dacă folosiți o tabletă sau un telefon pe care nu le purtați mereu.Afirmă că Google Now pentru Chrome este disponibil începând de astăzi și va fi oferit tuturor utilizatorilor în săptămânile care urmează. În cazul în care vă grăbiți, accesarea parametrului chrome://flags/#enable-google-now din Omnibar și schimbarea valorii acestuia pe Enabled, urmată de o repornire a browser-ului, pare să trezească la viață imediat această integrare.