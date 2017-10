Google lansează YouTube TV

Ştire online publicată Miercuri, 01 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Google a anunțat lansarea YouTube TV în Statele Unite, un serviciu de live streaming care include acces la peste 40 de posturi TV.YouTube TV va oferi acces la posturi precum ABC, CBS ESPN, NBS și FOX și odată cu acestea la seriale populare precum Empire, The Voice, The Big Bang Theory sau Scandal și competiții sportive importante precum NBA sau MLB.Abonații vor avea la dispoziție un serviciu DVR online cu spațiu nelimitat care le va permite să înregistreze și să vadă oricând orice emisiuni sau transmisiuni sportive.Aplicația va merge pe desktop, tablete și telefoane cu Android și iOS. Aceasta va oferi suport pentru Chromecast, ca utilizatorii să poată viziona conținutul favorit, live sau înregistrat, pe televizor.Abonații YouTube TV vor avea acces și la conținutul serviciului YouTube Red. Fiecare abonament va include 6 conturi, fiecare cu propriile preferințe și propriul serviciu DVR online cu spațiu nelimitat, arată News.ro.Din cauza modului în care au fost negociate drepturile de autor, nu toate platformele pe care va fi disponibil YouTube TV vor oferi acces la același conținut. Spre exemplu, meciurile din NFL vor putea fi văzute pe PC și televizor, dar nu și pe telefoanele mobile, unde Verizon deține drepturi exclusive pentru streaming.YouTube TV nu are o dată oficială de lansare dar se știe că va costa 35 de dolari pe lună și va disponibil doar în Statele Unite, cel puțin la început.