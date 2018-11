Google lansează noua versiune a navigatorului web Chrome

Google va lansa, în decembrie, noua versiune a navigatorului web Chrome cu o protecție îmbunătățită, menită să protejeze utilizatorii de publicitatea agresivă, potrivit anunțului făcut recent de directorul de produs de la Google, Vivek Sekhar, citat de blogul din România al producătorului de soluții de securitate Eset.Google Chrome 71 va utiliza funcția "filtrarea site-urilor abuzive', eliminând astfel toate anunțurile de pe site-urile cu "experiențe abuzive persistente"."Aceste practici implică, în cea mai mare parte, anunțuri înșelătoare care îi îndeamnă pe utilizatori să dea click, pretinzând că sunt alerte de sistem sau butoane de închidere a ferestrelor. Alte practici comune pentru aceste site-uri, pe care Google intenționează să le elimine odată cu Chrome 71, includ barele de navigare, butoanele, link-urile sau zonele pe care nu se poate da click în mod obișnuit, care duc utilizatorii către anunțuri, fără știrea lor, și se pot dovedi o reală bătaie de cap. Scammerii pot, de asemenea, să se folosească de anunțuri înșelătoare și de diverse elemente de pagină cu scopul de a fura datele personale ale utilizatorilor, inclusiv prin a-i face să le divulge chiar ei înșiși", se menționează pe blogul Eset.De altfel, Google a întocmit și o listă cuprinzătoare a comportamentelor clasificate ca fiind abuzive.Potrivit sursei citate, în noiembrie 2017, Google a anunțat un set de măsuri de protecție pentru a bloca "pop-up-urile" și solicitările de ferestre noi de la site-uri cunoscute pentru experiențele neplăcute oferite utilizatorilor, cum ar fi redirecționări ale paginilor, fiind implementate două luni mai târziu."Administratorii de site-uri web pot utiliza instrumentul Google Abusive Experiences pentru a verifica dacă site-ul lor conține astfel de anunțuri. Dacă se dovedește că da, vor avea o perioadă de grație de 30 de zile pentru a revizui conținutul paginii", scriu cei de la Eset.Chrome este un navigator web de tip open source dezvoltat de compania Google. Prima versiune pentru sistemele de operare Microsoft Windows a apărut pe 2 septembrie 2008, în 43 de limbi.Un raport statistic publicat, în primăvara acestui an de Google, arată că, în 2017, compania a eliminat peste 100 de reclame mincinoase sau abuzive pe secundă, echivalentul a mai mult de 3,2 miliarde de elemente care au încălcat politicile publicitare ale gigantului american.În același timp, 79 de milioane de reclame din rețeaua Google au fost blocate pentru că au încercat să trimită oamenii către pagini infectate cu malware, respectiv 400.000 astfel de site-uri. De asemenea, au fost eliminate 66 de milioane de reclame de tipul 'trick-to-click', adică în general reclame înșelătoare, multe dintre ele folosind îndemnul "click aici' în mesaj, precum și 48 de milioane de reclame care îndemnau utilizatorul să instaleze software nedorit.Pe parcursul anului trecut, Google a mai eliminat din rețeaua proprie de publicitate 320.000 de editori pentru încălcarea politicilor și a pus pe "lista neagră' 90.000 de website-uri și 700.000 de aplicații de mobil.Pe de altă parte, compania a dezvoltat noi tehnologii care să permită suprimarea reclamelor Google de pe pagini individuale, ceea ce a dus la eliminarea reclamelor de pe mai mult de două milioane de adrese URL în fiecare lună, pentru încălcarea regulilor și politicilor, scrie Agerpres.În 2017, Google a blocat peste 12.000 de site-uri pentru copiere și preluare fără acord de conținut, în creștere de la 10.000 de pagini, în 2016. În plus, peste 7.000 de conturi de AdWords au fost suspendate, pentru că foloseau această metodă de camuflare în spatele titlurilor tabloid, de la 1.400 cu un an în urmă.Compania Google a fost fondată în anul 1998 de către Larry Page și Sergey Brin. În decursul timpului, gigantul american a crescut la peste 50.000 de angajați la nivel global, oferind o gamă largă de produse și platforme populare, precum: Search, Maps, Ads, Gmail, Android, Chrome și YouTube. În octombrie 2015, Alphabet a devenit compania-mamă a Google.