Google acordă burse în domeniul IT

Google va oferi 1.255 de burse în România pentru obţinerea de certificate în domeniul IT. Campania va cuprinde două proiecte şi va fi derulată pe platforma Coursera. Un proiect este destinat femeilor aflate în şomaj, intitulat „Digital Women” şi este susţinut de Fundaţia EOS (Educating for an Open Society Romania) cu sprijinul INCO. În cadrul acestui proiect vor fi acordate 755 de burse femeilor care vor să-şi construiască o carieră în IT. Al doilea program este derulat de Fundaţia Leaders, organizaţie parteneră Grow with Google, care va distribui în România 500 de burse finanţate de Google. Acestea vor putea fi folosite pentru a urma cursuri într-unul dintre cele patru programe: IT Support, Data Analytics, Project Management, UX Design. Bursele se adresează tinerilor profesionişti şi studenţilor. Programul de acordare de burse în domeniul IT face parte din iniţiativa europeană a Google de sprijinire a competenţelor digitale „Google Career Certificates”.