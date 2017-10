Google: 13 români, pe lista celor mai importanţi 100 de inovatori din Europa Centrală şi de Est

Google: 13 români, pe lista celor mai importanți 100 de inovatori din Europa Centrală și de Est

Ştire online publicată Joi, 26 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Mai mulți români, între care astrofizicianul Aurora Simionescu și antreprenorul Radu Georgescu, se regăsesc pe lista celor 100 de lideri ai inovației din Europa Centrală și de Est, elaborată de mai multe companii, între care și Google, ca parte a unei campanii ce are ca scop promovarea inovației.Google a anunțat, joi, publicarea listei celor 100 de lideri ai inovației din Europa Centrală și de Est, în cadrul ediției a doua a proiectului New Europe 100 (NE100), potrivit Realitatea.net.Proiectul NE100 este organizat de Res Publica, împreună cu Visegrad Fund, Google și Financial Times și în cooperare cu importante instituții din această regiune a Europei.Domeniile în care s-au remarcat reprezentanții României sunt variate: de la educație și creatori de conținut la dezvoltare de aplicații, astrofizică și robotică.Astfel, pe lista NE100 2015 a celor mai importanți 100 de inovatori din Europa Centrală și de Est se află Radu Georgescu, antreprenor în sectorul tehnologiei și fondator al GECAD Group; András Kapy, CEO al companiei de robotică Axosuits, dezvoltă exoschelete puternice care pot fi utilizate în diverse scopuri; Cosmin Mihaiu, cofondator al MIRA Rehab, care dezvoltă o serie de jocuri și lecții interactive pentru diverse dispozitive, precum Kinect, cu scopul de a ajuta recuperarea medicală.Pe această listă se regăsesc și Paul Balogh și Cristian Dinu, fondatori ai Read Forward, un start-up care a dezvoltat primul manual digital din România, iar acum produce manuale utilizate pe scară largă în școli; Ramona Cordoș și Codin Pop, fondatori ai Creative Monkeyz, care publică gratuit tutoriale video și lecții despre software de grafică, design, montaj și modelare 3D; Stefania Druga, fondator al HacKIDemia, o rețea globală care dezvoltă seminarii și kit-uri ce ajută copiii să rezolve diverse provocări prin curiozitate, joacă și empatie; Eduard Alexandrian, cofondator al SafeDrive, o aplicație românească, ce recompensează șoferii care nu folosesc telefonul în timp ce conduc.De asemenea, pe lista NE100 2015 se află Aurora Simionescu, astrofizicianul care a făcut parte dintr-un grup de cercetători ce au observat pentru prima oară unul dintre filamentele de gaz care leagă grupurile de galaxii. Existența acestor filamente a fost dedusă teoretic în urmă cu zece ani.Totodată, pe listă au fost nominalizați Dan Ciotu, Dragoș Ilinca și Vladimir Oane, fondatori ai UberVu, o platformă de tip "social analytics", care analizează datele de pe bloguri, forumuri și rețele sociale și oferă informații pe baza cărora se pot lua decizii de business.Lista NE100 a fost creată ca parte a unei campanii ce are ca scop promovarea inovației în Europa Centrală și de Est, prin evidențierea celor care sunt motorul schimbărilor pozitive în societate.Inovatorii din lista NE100 au fost selectați de organizatori pe baza propunerilor și sugestiilor venite de la organizațiile partenere în acest proiect. Categorii nominalizărilor sunt: afaceri, știință, media și cultură, societate și politică.Lista completă a celor 100 de inovatori din Europa Centrală și de Est este disponibilă la http://www.ne100.org/."Lista New Europe 100 de anul acesta arată că în multe domenii, inclusiv educație, sănătate, transport, agricultură, inovatorii din această regiune utilizează cele mai recente tehnologii pentru a adresa probleme sociale și de afaceri. Diversitatea acestei liste evidențiază că inovația economică și socială în Europa Centrală și de Est are un potențial considerabil de creștere, generând proiecte solide de afaceri, locuri de muncă și creștere economică", a declarat Agata Wacławik-Wejman, directorul Public Policy, Google CEE (Europa Centrală și de Est).Între cei 100 de vectori ai schimbării din Europa Centrală și de Est se regăsesc persoane care utilizează noile tehnologii pentru a crea noi modele în cultură, politică, afaceri, știință și activități sociale. Majoritatea sunt antreprenori (50%) sau activiști și politicieni (32%)."Lista evidențiază oamenii care vor fi motorul schimbărilor pozitive în Europa Centrală și de Est", a declarat Wojciech Przybylski de la Res Publica Foundation, inițiatorul proiectului.Printre câștigătorii de anul acesta se numără persoane care nu doar că au generat schimbări pozitive prin activitatea lor, dar au abordat și anumite probleme sociale. Astfel, lista include creatori de platforme online pentru artiști și sponsori ai artei, dezvoltatori a unor programe interactive de recuperare medicală, organizații care predau IT copiilor și constructorii dronei AirDog, utilizată în sporturile extreme.Lista inovatorilor de anul acesta acordă credit și personajelor politice proeminente. Între acestea se numără și Toomas Hendri Ilves, președintele Estoniei, unul dintre arhitecții acestei țări cu o dezvoltare economică remarcabilă. Un alt politician de pe listă este Andrej Kiska, președintele Slovaciei, un nume sinonim cu inovația și soluțiile electronice în economie, educație și politică.Google este un lider global în tehnologie, care are ca obiectiv îmbunătățirea modului în care oamenii accesează și utilizează informația. Inovațiile aduse în căutarea online și publicitate au făcut din Google un domeniu de referință pe internet și una dintre cele mai cunoscute mărci din lume.Fondată în 1998, de Larry Page și Sergey Brin, Google este astăzi o companie prezentă pe toate marile piețe globale. Google are sediul central în Silicon Valley și birouri în America de Nord și de Sud, Europa și Asia.Google, proprietarul celui mai popular motor de căutare pe internet, a deschis, pe 1 noiembrie 2010, un birou în București, echipa din România fiind coordonată de Dan Bulucea.