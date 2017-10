Gigantul Apple reduce producția de telefoane iPhone

Ştire online publicată Miercuri, 06 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Grupul american Apple Inc va reduce cu aproape 30% producția de telefoane iPhone 6S și 6S Plus în cursul primului trimestru din acest an ca urmare a acumulării stocurilor, potrivit unui articol publicat marți în cotidianul financiar japonez Nikkei.Apple și-a avertizat deja furnizorii de componente japonezi și sud-coreeni: Japan Display, Sharp și LG pentru ecrane, Sony pentru camerele foto și video precum și TDK, Alps Electric și Kyocera pentru alte componente, de intenția sa de a reduce producția pentru a permite comercianților să epuizeze actualele stocuri de telefoane iPhone 6S și 6S Plus.Producția ar urma să revină la un nivel normal în al doilea trimestru al acestui an, după ce 'ajustarea' stocurilor se va finaliza, scrie Agerpres. Nikkei reamintește că nu este prima dată când Apple a recurs a recurs la această strategie, pe care a aplicat-o și în 2013."Este vorba de o reducere semnificativă a producției care scoate în evidență cererea redusă pentru telefoanele iPhone 6S și 6S Plus. Analiștii se așteptau la o reducere însă una de asemenea amploare este îngrijorătoare", a declarat analistul Capital Markets, Daniel Ives.Articolul publicat de Nikkei a dus la scăderea cu 2,5% a cotației acțiunilor Apple, care au pierdut un sfert din valoare comparativ cu maximele înregistrate în luna aprilie 2015. De asemenea, acțiunile producătorilor asiatici de ecrane și chipuri pentru telefoanele Apple erau în scădere miercuri. Acțiunile Japan Display au scăzut cu 4,7% în timp ce titlurile LG Display Co Ltd au pierdut 3,4%.De asemenea, acțiunile TSMC, care furnizează o parte din chipurile utilizate de telefoanele iPhone, au scăzut cu 1,8% în timp ce acțiunile altor furnizori precum Murata Manufacturing Co Ltd, Alps Electric Co Ltd și TDK Corp au înregistrat scăderi cuprinse între 3% și 4%.În luna septembrie a anului trecut, Apple a lansat pe piață smartphone-urile iPhone 6s și iPhone 6s Plus care au păstrat dimensiunile și rezoluțiile display-ului — 4,7 inch, respectiv 5,5 inch—, dar care au venit cu multiple îmbunătățiri. Camera principală are acum 12 megapixeli, oferind o redare a culorilor mai bună, chiar și în condiții de luminozitate slabă.De asemenea, poate filma la rezoluție 4K. Camera frontală are 5 megapixeli, o veste foarte bună pentru cei care sunt pasionați de fotografii selfie, oferind posibilitatea de a folosi display-ul pe post de bliț. Smartphone-urile sunt cu 70% mai rapide, iar performanța grafică aproape că s-a dublat față de generația anterioară, datorită tehnologiei 3D Touch, care oferă acces la diverse meniuri, permite previzualizarea e-mail-urilor și aduce jocurile la un nivel superior.