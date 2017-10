GALERIE FOTO / Renault a prezentat noul Megane Sedan

Marţi, 12 Iulie 2016

Renault a dezvăluit oficial noul Megane Sedan, înlocuitorul lui Fluence. Spre deosebire de acesta, noul Megane Sedan vine cu un design mult mai atrăgător, aliniat filosofiei pe care o regăsim pe mai toate noile modele Renault.Noul model are un aspect frontal dominat de blocuri optice mari, de un logo și o grilă supradimensionate și de lumini LED diurne sub forma literei C. A fost îmbunătățit și aspectul posterior, care vine acum cu o linie fluidă, specifică unui Sedan coupe, scrie Automarket.ro.Automobilul rămâne la fel de spațios ca predecesorul, oferind suficient loc pentru cinci pasageri la interior, plus un portbagaj de 508 litri, care poate fi comandat cu acces Easy Trunk, adică fără folosirea mâinilor.Cei care preferă motorizările pe benzină vor avea de ales între două soluții de propulsie: un motor aspirat normal, de 1.6 litri și 115 cai putere, asociat unei cutii manuale cu cinci rapoarte sau unui CVT. Există și un Tce de 130 de cai putere, livrat cu o cutie manuală cu șase trepte sau cu un EDC cu dublu ambreiaj și șapte trepte.Fanii dieselului au la dispoziție trei motorizări: o unitate de 1.5 litri dCi cu două versiuni de ptere (90 și 110 cai) și un agregat de 1.6 litri dCi de 130 de cai, disponibil doar cu o cutie manuală.