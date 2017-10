Facebook va avea o nouă opţiune disponibilă doar 24 de ore

Facebook va avea o nouă opțiune disponibilă doar 24 de ore

Joi, 26 Ianuarie 2017

Aplicația de smartphone a celor de la Facebook va include, sub denumirea Facebook Stories, imagini și clipuri care vor putea fi accesate numai 24 de ore, după care vor fi șterse automat.Stories este facilitatea copiată inițial de la Snapchat pentru a fi adăugată în Instagram și care acum ajunge și în aplicația mobilă de Facebook. Practic, se poate spune că Facebook copiază a doua oară aceeași opțiune de la Snapchat.Facebook Stories, la fel ca Instagram Stories, va fi o secțiune de conținut efemer. Conținutul postat astfel de utilizatori va fi disponibil doar 24 de ore. După această perioadă, va fi șters automat.De asemenea, la fel ca Instagram Stories, noua facilitate Facebook va fi disponibilă în partea de sus a aplicației chiar sub câmpul de căutare. Acolo vor fi dispuse pe orizontală imaginile de profil ale prietenilor care au creat în ultimele 24 de ore așa-numitele povești.Conținutul efemer din Facebook Stories va fi vizionat în mod full screen și, după un anumit număr de secunde, se va trece automat la următoare imagine sau video, asemenea unui slideshow.În mod implicit, conținutul Facebook Stories va fi separat de news feed-ul normal din Facebook. Însă, dacă utilizatorul dorește, acesta poate fi publicat și în news feed pentru a putea fi vizionat de prieteni și după perioada standard de 24 de ore.Instagram Stories s-a dovedit un succes, ajungând deja la 150 de milioane de utilizatori și crescând semnificativ engagement-ul. Prin copierea în Facebook, acest gen de conținut are potențialul de a ajunge la cei peste un miliard de utilizatori ai rețelei sociale.Deocamdată, noua facilitate este disponibilă sub formă de test doar în Irlanda, urmând ca în lunile următoare să fie lansată la nivel global.