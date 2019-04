Facebook lansează o nouă funcție. Ce beneficii vor avea utilizatorii







Facebook anunță lansarea unei funcții numite “Why am I seeing this post” (de ce văd acest post), o funcție prin care utilizatorii pot înțelege motivele pentru care posturile unui anumit prieten ori pagini apar mai frecvent sau mai sus în News Feed.







Noua opțiune nu are doar rol de informare, ci oferă și un anumit grad de control utilizatorilor, prin facilitarea accesului mai rapid la funcții precum încetarea urmăririi unei anumite pagini ori persoane.



Facebook susține că este pentru prima oară când construiește o astfel de funcție direct în aplicația de smartphone și că aceasta face parte din efortul companiei de creștere a nivelului de transparență.



Pentru a accesa noua facilitate, utilizatorul trebuie să apeleze la butonul vizibil în colțul din dreapta sus al fiecărei postări. De acolo, acesta va putea vedea motivele pentru care algoritmul îi afișează postarea respectivă și va putea, de asemenea, alege să vadă mai rar postările din sursa respectivă.



Cu aceeași ocazie, Facebook își actualizează funcția “Why am I seeing this ad?” (de ce văd această reclamă) care devine și ea mai transparentă. În afară de atributele demografice pe baza căreia a fost selectat, utilizatorului poate afla acum și când propriul profil corespunde datelor urmărite printr-o anumită campanie.



Mai mult, Facebook informează utilizatorul cu privire la datele personale adăugare de un anumit advertiser în baza de date precum și la modul în care acestea au fost obținute (dacă datele au fost furnizate de un terț).



Noile facilități fac parte din efortul Facebook de a deveni sau măcar a încerca să pară mai transparent, după scandalurile de anul trecut privind modul incorect în care sunt gestionate datele personale ale utilizatorilor săi.