Facebook închide sute de mii de conturi

Ştire online publicată Joi, 30 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un purtator de cuvant al Facebook a confirmat faptul ca reteaua a introdus un nou sistem de de securitate, care presupune ca utilizatorilor sa li se ceara sa trimita o poza ”clara” cu fata lor, un selfie, in caz contrar, contul urmand sa fie blocat.Facebook va cere utilizatorilor sa trimita o astfel de fotografie, pentru a le verifica identitatea, in cazul in care se remarca o activitate suspecta, informeaza 9to5mac.com, potrivit BZI.Motivul unei astfel de masuri este inmultirea botilor care raspandesc stiri false si propaganda, asa cum s-a intamplat la alegerile din Statele Unite, iar Facebook vrea sa se asigure ca utilizatorii sunt umani.Purtator de cuvant Facebook: ”Acest test are menirea de a ne ajuta pe noi sa depistam activitatile suspecte, incuzand crearea unui cont, trimiterea de cereri de prietenie, stabilirea de plati pentru reclama, precum si crearea si editarea de anunturi publicitare”Facebook a confirmat, pentru Wired, ca recunoastere faciala este automata si ca fotografia va fi stearsa de pe servere, dupa ce verificarea este incheiata. Insa, conturile utilizatorilor sunt blocate pana la momentul verificarii fotografiei incarcate de internauti.