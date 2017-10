Facebook a lansat Facebook Hello

Ştire online publicată Vineri, 24 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

La bază este doar o nouă aplicație pentru Android menită să-ți înlocuiască ecranul afișat când te sună prietenii. În practică, Facebook Hello e surprinzător de utilă.Acum 20 de ani nu auzisem de Caller ID. Nu puteam vedea cine ne sună, iar ridicarea receptorului din furcă era o perpetuă surpriză. Tehnologia a a evoluat semnificativ în această perioadă. Deși orice telefon mobil vă poate afișa cine vă sună, Facebook Hello introduce în aplicația de apelare un amalgam de informații care te surprind și te ajută în același timp.Noua aplicație descărcabilă gratuit din Google Play este momentan disponibilă pentru descărcare doar din câteva țări, cu toate că nu ar trebui să dureze foarte mult până o veți putea instala fără artificii și din România. Este foarte simplu de instalat, iar partea de configurare este aproape inexistentă. Nu face decât să vă afișeze informații. Dacă cea mai mare parte din contactele voastre are numărul de telefon trecut pe Facebook, se realizează o conexiune intrinsecă între cele două. Astfel, pe lângă o imagine de avatar de actualitate, când sunteți sunat, vedeți unde lucrează apelantul, adresa exactă și unde a fost la școală sau când a fost născut. Pentru că și Hello generează în spate o bază de date cu informații prețioase, puteți bloca foarte ușor apelurile de la o persoană pe termen lung și puteți vedea de cât respectivul a mai fost blocat de către alte contacte.În plus, aveți parte de aceleași informații pe ecran chiar și în momentele în care vă sună o persoană pe care nu o aveți în agendă. Dacă vreți să căutați pe cineva, Facebook Hello funcționează și ca un mic Pagini Aurii, punându-vă la dispoziție în motorul de căutare in-app toate persoanele de pe Facebook împreună cu meseriile lor și, eventual, locul în care se află.