Facebook a avut probleme de funcționare

Ştire online publicată Miercuri, 11 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Facebook a avut probleme de funcționare, în această după-amiază. Utilizatori din mai multe locuri din lume au scris, pe Twitter, că rețeaua de socializare funcționează destul de greu sau deloc.Problemele de funcționare ale Facebook au început după ora 18:00, ora României. Unor utilizatori se încarcă foarte greu pagina, dar nu pot să posteze, în timp ce altora le apare un mesaj privind o eroare 500.Site-uri precum like Down Detector and Outage Report raportează că Facebook nu merge în unele locuri din Statele Unite și Europa.Totodată, unii utilizatori se mai plâng că și Instagram are probleme de funcționare, rețea de socializare deținută de Facebook, dar se pare că situația nu este la fel de răspândită.Deocamdată Facebook nu a dat o informare oficială despre acest aspect.