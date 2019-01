Escrocheria care face ravagii pe WhatsApp. Viruşi în loc de bilete la Ed Sheeran

Escrocheria care face ravagii pe WhatsApp. Viruși în loc de bilete la Ed Sheeran







„Ca să obținem bilete gratuite la concertul lui Ed Sheeran, site-ul ne cere să răspundem la 4 întrebări despre artist, apoi răspundem și ne redirecționează către o pagină de unde teoretic ar trebui să primim biletele. În cazul nostru, pagina se blochează automat pentru că avem instalat un progam antivirus. Trebuie să răspundem la patru înrebări. Mai departe.. Atenție însă dacă nu aveți astfel de programe instalate” - explică reporterul Digi24.







„Când am vrut să închid aplicația nu m-a lăsat în mod tradițional. Adică am dat back, nimic. Dai pe ok, iar dai back. Spune "ieși de pe site", zic "da, ies", nimic”, povestește o tânără.



Poliana a primit acest mesaj de la o prietenă și a crezut că dacă răspunde la întrebări, va primi două bilete gratuite la concertul cântărețului britanic.



Poliana Căpitan – victimă: „După care mi s-a sugerat să trimit la 15 prieteni din lista de contacte acest link și apoi să trimit adresa la care să îmi trimită eventualele bilete în cazul în care câștig. După ce am trimis la acei 15 prieteni mi-au apărut niște deocheate, motiv pentru care am încercat cât mai repede să restartez telefonul că m-am gândit că e un virus”.



Gabriel Cîrlig – cercetător de securitate cibernetică: „Este un atac de tip fishing în mare parte, dar scopul nu este neapărat să ne ia datele, ci să ne redirecționeze către anumite reclame, provocând ceea ce se cheamă ad fraude. Noi primim apoi reclame abuzive”.



Cei de la care pleacă astfel de mesaje, spun specialiștii, profită de evenimente cu priză la oameni. În cazul concertului lui Ed Sheeran, de exemplu, cererea de bilete a fost atât de mare, încât numărul lor a fost suplimentat.

