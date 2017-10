Electronic Arts începe să ofere JOCURI GRATUITE prin Origin

Ştire online publicată Vineri, 28 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru a spăla probabil imaginea Origin, destul de șifonată în comparație cu principalul concurent Steam, Electronic Arts a pornit campania "On The House", prin intermediul căreia va oferi jocuri și DLC-uri gratuite pentru utilizatorii serviciului său.Astfel, "On The House" debutează cu Dead Space, primul joc al seriei survival horror SF în care protagonistul Isaac Clarke luptă împotriva maleficilor necromorfi.Dead Space poate fi descărcat gratuit prin intermediul Origin, urmând acest link: www.origin.com/en-ie/store/on-the-house-ANW.html (click pe butonul "Get It Now" din dreptul coperții jocului).