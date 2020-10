Ediţia GoTech 2020 aduce la start peste 1.500 de afaceri digitale

În perioada 11-12 noiembrie se va desfăşura online, cea de-a IX-a ediţii a expo-conferinţei "GoTech 2020: The New Reality". Peste 1.500 de soluţii digitale de afaceri dedicate industriilor de retail, IT, cybersecurity şi marketing vor fi prezentate la GoTech 2020, anunţă organizatorii, potrivit Agerpres. Evenimentul este unul de referinţă pentru mediul de business din Europa Centrală şi de Est, la care vor participa peste 16.000 de profesionişti. De asemenea, organizatorii au pregătit experienţe noi în mediul online, cele mai noi soluţii tech şi o zonă expoziţională realizată cu ajutorul tehnologiei 3D, unde participanţii vor putea interacţiona oricând cu expozanţii companiilor multinaţionale şi locale.







Şi-au anunţat participarea Dell Technologies, care pune la dispoziţie produsele, serviciile şi suportul prin care organizaţiile pot transforma felul în care lucrează, trăiesc şi se joacă. Compania a lansat recent, pe plan local, platforma Transformation-Experts.ro, primul hub care pune laolaltă analize ale experţilor în tehnologie, tendinţe anticipate în industrie şi în business, studii de caz şi noutăţi, toate pentru a contribui la procesul transformare digitală a companiilor din România. O altă soluţie de afaceri este semnătura electronică la distanţă Paperless certSIGN, prin care documentele pot fi semnate în cloud direct din aplicaţia web. Aplicaţia permite un flux de procesare 100% digital, în care documentele pot fi semnate electronic cu valoare legală, pot fi descărcate ulterior şi trimise prin intermediul e-mailului sau chiar arhivate electronic.







Paperless flowSIGN include atât posibilitatea semnării la distanţă, cât şi semnare locală cu certificate calificate stocate pe dispozitive criptografice de tip token, fără a fi obligatorie deţinerea unei semnături în cloud. Un alt participant este şi compania Trencadis, companie de tehnologie specializată în dezvoltarea şi integrarea de soluţii software pentru e-government şi mediul de business. Trencadis va prezenta şi sistemul dedicat diagnosticului pacienţilor oncologici. Soluţia este dezvoltată în parteneriat cu cercetătorii unui centru de terapii genice şi celulare în tratamentul cancerului din Timişoara.