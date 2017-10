DOOM 4 ar putea fi lansat doar pe console

Ştire online publicată Luni, 14 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Anunțul conform căruia precomenzile pentru Wolfenstein: The New Order vor veni insoțite de un cod ce va permite accesul în beta testul viitorului joc DOOM nu a surprins pe nimeni. Astfel de practici au devenit o obișnuință în ziua de azi, mai mulți publisheri recurgând la includerea în pachetul unui joc a unor bonusuri legate de un alt titlu, poate mai popular.Iată că Bethesda a oferit însă noi detalii despre beta test-ul DOOM 4 (să-i zicem momentan așa, pentru a evita eventualele confuzii), sub forma unui FAQ oficial. Astfel, după cum era de așteptat, codurile pentru beta se vor regăsi în pachetele retail Wolfenstein: The New Order sau vor fi livrate în format electronic pentru Steam, PlayStation Network sau Xbox Live, în cazul în care alegeți să achiziționați o ediție digitală a jocului.Totuși, chiar dacă Wolfenstein: The New Order este dedicat atât consolelor de generație actuală, cât și noilor PlayStation 4 și Xbox One (pe lângă PC), se pare că DOOM 4 se va limita doar la nouă generație de console și PC. Astfel, edițiile pentru PS3 și Xbox 360 ale lui Wolfenstein vor include coduri pentru PlayStation 4, respectiv Xbox One ale lui DOOM 4 beta. Evident, cei care aleg versiunea pentru PC vor primi coduri pentru această platformă.Utilizatorii de Xbox Live vor fi nevoiți să aibă un abonament Xbox Live Gold valabil pentru a putea încerca DOOM 4 beta, în timp ce deținătorii de console PlayStation 4 nu au nevoie de un abonament PlayStation Plus pentru a juca (același gen de restricții sunt valabile și pentru viitoarea ediție de console a MMORPG-ului The Elder Scrolls Online). De aici, putem trage concluzia ca beta-ul va oferi o porțiune a componentei multiplayer din viitorul joc DOOM.Bethesda nu oferă încă și alte informații despre DOOM 4 sau perioada în care beta-ul va fi disponibil pentru cei care aleg să precomande Wolfenstein: The New Order. Aceste detalii vor fi anunțate mai târziu.Wolfenstein: The New Order va fi lansat pe 20 mai 2014 , pentru PC, Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One și PlayStation 4.