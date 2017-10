Diablo 3: Reaper of Souls are dată de lansare!

Ştire online publicată Duminică, 29 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Probabil pentru a face un cadou de sărbători fanilor înrăiți, Blizzard Entertainment a anunțat data de lansare pentru expansion pack-ul Diablo III: Reaper of Souls. Astfel, pasionații de action RPG-uri vor putea intra în pielea noului personaj Crusader și vor avea ocazia să încerce actul al V-lea al poveștii începând cu 25 martie 2014.După cum ne-au obișnuit, cei de la Blizzard vor oferi Reaper of Souls în mai multe versiuni, atât digitale, cât și retail. Cei care preferă să-și cumpere și să descarce jocurile direct de pe Internet vor avea la dispoziție următoarele variante: Digital Standard Edition (39,99€) și Digital Deluxe Edition (59,99€). Aceasta din urmă va oferi o serie de rețete suplimentare pentru personalizarea armurilor și armelor personajelor, un pet Spectral Hound care va acompania personajele în joc, trei slot-uri de personaje adiționale, un in-game pet Treasure Goblin pentru World of Warcraft, o selecție de portrete tematice pentru Battle.net și decal-uri cu Malthael (eroul negativ din Reaper of Souls) pentru StarCraft II.De un tratament similar vor beneficia și cei care preferă să-și cumpere jocurile în versiuni retail, în cutie, din magazinele specializate. Pe lângă ediția standard (disponibilă la precomandă în România la prețul de 139,9 lei), aceștia vor putea alege Collector's Edition (preț recomandat 79,99€), care, pe lângă toate bonusurile incluse în Digital Deluxe Edition, va oferi și un mouse pad cu Malthael, un artbook cartonat și un documentar de tip "behind the scenes" pe suport DVD și Blu-ray.Toate aceste informații sunt valabile pentru versiunile PC și Mac ale expansion pack-ului Diablo III: Reaper of Souls. Pentru detalii referitoare la varianta pentru PlayStation 4, inclusă în pachetul Diablo III: Ultimate Evil Edition, vom mai avea de așteptat.