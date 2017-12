Dacă iPhone 6S funcționează greu, schimbă-i bateria

Percepția unor performanțe scăzute odată cu trecerea timpului a căpătat atenția presei ori de câte ori Apple anunță un nou iPhone. S-a întâmplat încă de la primele generații și nici ultimele nu scapă de teoria conspirației: Apple încetinește voit modelele vechi, pentru a determina utilizatorii să cumpere modelele noi. Acest mit a fost spulberat în urmă cu ceva timp.Pentru cei care semnalează probleme vizibile ale telefoanelor pe care le folosesc, mai ales cei care utilizează un iPhone 6S, se pare că am găsit problema.Bine, aceasta este mai mult o confirmare, ca urmare a știrilor de iarna trecută: un lot semnificativ de smartphone-uri iPhone 6S se închideau atunci când erau utilizate la temperaturi aproape negative (și mai mici decât acestea). Apple a asigurat înlocuirea gratuită a bateriilor și cazul a devenit de arhivă.Se pare că problematicele baterii de pe modelul iPhone 6S se întorc în atenția publicului. De data aceasta, cazul este mai special, întrucât ne aflăm la 2 ani de la lansare, o perioadă în care, de regulă, consumatorii își înlocuiesc telefoanele. Iar aceeași consumatori sunt puși în fața teoriilor de care am amintit mai sus.Smartphone-urile sunt gadget-uri extrem de complicate. Acestea au evoluat fulminant în ultima decadă. Singura componentă care se chinuie să țină pasul este bateria. Aici, producătorii sar în ajutor prin a construi procesoare care necesită tot mai puține resurse. Însă utilizarea intensă a unui smartphone, oricât de econom ar fi acesta, poate duce la degradarea bateriei. De aici, până la o experiență complet neplăcută este o cale foarte scurtă.Apple a ales să evite declinul rapid al autonomiei bateriei prin reglarea intensității de lucru a procesorului. Astfel, utilizatorii puteau să obțină o zi întreagă de utilizare, chiar dacă timpii de răspuns erau mai mici.Cei care au observat acest fenoment au testat ipoteza prin intermediul aplicației Geekbench. La momentul lansării, un iPhone 6S obținea un scor de aproximativ 2500 de puncte, în modul Single-Core. Modelele iPhone 6S cu probleme abia ce atingeau un scor de 1400-1500 puncte.Din fericire, înlocuirea bateriei unui iPhone 6S nu este dificilă, iar cei care au optat pentru un model achiziționat împreună cu un abonament au beneficiat de încă un an de garanție. Drept urmare, dacă ai un iPhone 6S la abonament, verifică performanțele și termenul de garanție.Modelele iPhone 6S pe care le găsim acum în magazine fac parte din alt lot, așa că repetarea problemei are șanse foarte mici.