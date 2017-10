Cum ţi se poate ASCULTA TELEFONUL! E mai simplu decât credeai

Cum ți se poate ASCULTA TELEFONUL! E mai simplu decât credeai

Ştire online publicată Joi, 26 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Celebrul Edward Snowden, despre care se spune ca a pus pe tava secretele guvernului american, a declarat ca n-are incredere in telefoanele mobile si in convorbirile la acestea. Aplicația care demonstrează că nu e mare filozofie sa poti sa asculti telefonul cuiva. Chiar daca n-a spus explicit cum anume autoritatile pot sa ne monitorizeze, Snowden a sustinut ca putem fi ascultati chiar daca telefonul pare inchis si ca orice se poate face cu ajutorul unui hacker inteligent, scrie yoda.ro.Aplicatia folosita se numeste RCS/Galileo si e facuta de o companie italiana, The Hacking Team. Ea permite accesul total la datele de pe telefon, permitand inclusiv activarea microfoanelor pe dispozitive cu Android, iOS si BlackBerry.Doua postari, una apartinand Citizen Lab si o alta de la Kaspersky au oferit documentatie privind softul italienilor. Specialistii in securitate spun ca bucati din softul celor de la The Hacking Team s-ar regasi intr-un troian care ar fi fost modificat pentru a arata ca un news reader pentru limba araba, scrie techcrunch.com.