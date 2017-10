Cum convingi Google să anuleze un email pe care l-ai trimis din greşeală altcuiva

Cum convingi Google să anuleze un email pe care l-ai trimis din greșeală altcuiva

Banca Goldman Sachs le-a cerut celor de la Google sa faca pierdut un email trimis din greseala de un angajat. Omul trebuia sa trimit mesajul unei persoane din interiorul companiei, care avea adresa @gs.com, doar ca a tastat @gmail.com, iar emailul s-a dus la un utilizator oarecare al Gmail.Banca a facut o plangere la Tribunalul din New York prin care le cerea celor de la Google sa stearga mesajul "pentru a evita riscul de violare grava a intimitatii". Compania a precizat ca acel email a fost trimis din greseala.Pana la urma, cei de la Google au blocat emailul. Potrivit Mashable, emailul nu fusese citit de persoana respectiva in momentul in care a intervenit Google.Cum faci sa anulezi un email trimis daca nu te cheama Goldman SachsDaca folosesti Gmail, ai cum sa dai "undo" daca trimiti un mail cui nu trebuie sau scrii ceva gresit. Insa pentru asta trebuie sa activezi o setare.Intra la Settings (click pe rotita din coltul din dreapta sus al ecranului si apoi Settings din meniu), apoi click pe tabul Labs.Sursa articol: www.yoda.rohttp://www.yoda.ro/online/cum-convingi-google-sa-anuleze-un-email-pe-care-l-ai-trimis-din-greseala-altcuiva.html