Corpurile de iluminat eficiente au o durată mai mare de viață

Se estimează că aproximativ 1.500 de milioane de surse de lumină au fost vândute în UE în 2020, dar este probabil ca această cifră să scadă la 600 de milioane în 2030 (o scădere de 60%), deși numărul surselor de lumină utilizate va crește cu peste 17%. Acest lucru se datorează eficienței energetice sporite și, în special, duratei de viață mai lungi a surselor de lumină cu LED. O gospodărie medie din UE a cumpărat șapte surse de lumină pe an în 2010, patru pe an în 2020 și se estimează că această cifră va scădea la mai puțin de una pe an până în 2030.





Tehnologiile surselor de lumină continuă să evolueze și să își îmbunătățească astfel eficiența energetică. Modulele LED, care reprezintă tehnologia de iluminat cea mai eficientă din punct de vedere energetic pentru aproape toate aplicațiile, au cunoscut o expansiune rapidă pe piața UE: de la 0% din lămpile vândute în 2008 la 22% în 2015. Eficiența energetică medie a LED-urilor a crescut de patru ori între 2009 și 2015, iar prețurile au scăzut semnificativ. În comparație cu 2010, în 2017 o lampă obișnuită cu LED pentru uz casnic era cu 75% mai ieftină și o lampă obișnuită cu LED pentru birouri – cu 60% mai ieftină.