Compania SpaceX intenționează să lanseze o capsulă fără oameni la bord spre Marte din 2018

Ştire online publicată Joi, 28 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

SpaceX intenționează să trimită o capsulă fără oameni la bord spre planeta Marte din 2018, a anunțat joi compania aerospațială californiană fondată de miliardarul Elon Musk, a cărui ambiție declarată este instalarea unei colonii pe planeta roșie.„Intenționăm să trimitem capsula Dragon spre Marte din 2018”, a scris el într-un mesaj pe Twitter, referindu-se la Red Dragon, versiune îmbunătățită a capsulei Dragon, care efectuează deja transporturi de materiale spre Stația spațială internațională (ISS) pentru NASA.„Dragon 2 este concepută pentru a se plasa oriunde în sistemul solar, iar misiunea Red Dragon pe Marte va fi primul zbor de încercare”, a precizat Elon Musk, potrivit Agerpres.Patronul SpaceX a precizat în schimb că nu este prevăzută trimiterea în viitorul apropiat a unor astronauți cu această navetă.„Nu aș recomanda trimiterea de astronauți dincolo de spațiul Pământ-Lună deoarece călătoriile de lungă durată nu sunt deloc plăcute”, a adăugat el, precizând într-un alt mesaj pe Twitter că habitaclul capsulei Dragon 2 are dimensiunile unei mașini 4x4.Elon Musk urmează să dezvăluie detalii asupra zborului capsulei red Dragon, pregătit în cadrul proiectului său "Mars Colonial Transporter", în luna septembrie, la Conferința astronomică internațională de la Guadalajara (Mexic).SpaceX mai are prevăzut în cursul acestui an un prim zbor al versiunii grele a lansatorului Falcon 9, care va lansa Red Dragon. NASA, care prevede trimiterea unei navete cu oameni la bord spre Marte în anii 2030, a anunțat miercuri că va oferi sprijin tehnic firmei SpaceX pentru pregătirea primului zbor spre planeta roșie.SpaceX a realizat recent două premiere în istoria zborurilor spațiale: a reușit să readucă pe pământ și, respectiv, pe o barjă din largul Oceanului Atlantic primul etaj al rachetei sale Falcon 9, după o lansare.Elon Musk prevede și reducerea semnificativă a costurilor de plasare pe orbită. Compania efectuează în prezent transporturi de materiale pe și de pe ISS pentru NASA, conform unui contract de 2 miliarde de dolari. Firma californiană a mai fost reținută în 2014 de NASA, alături de Boeing, pentru transportul de astronauți spre avanpostul orbital în cadrul unui contract de 2,6 miliarde de dolari.Versiunea cu oameni la bord a capsulei Dragon urmează să efectueze un zbor de încercare spre ISS la sfârșitul anului 2017.