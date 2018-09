Cofondatorii Instagram şi-au anunţat demisia de la conducerea aplicaţiei deţinute de Facebook

Cofondatorii Instagram și-au anunțat demisia de la conducerea aplicației deținute de Facebook

Demisia acestora de la conducerea aplicației cu cea mai rapidă creștere de venituri în cadrul Facebook survine la doar câteva luni după plecarea lui Jan Koum, cofondatorul serviciului de mesagerie deținut de Facebook, WhatsApp, și lasă fără dezvoltatori două dintre cele mai importante servicii ale rețelei de socializare.



Decizia survine într-un moment în care Facebook se află sub tirul criticilor pentru maniera în care asigură protecția datelor utilizatorilor. În același timp, aplicația trebuie să se protejeze împotriva eforturilor politice de a răspândi informații false și să facă față exodului utilizatorilor tineri care se îndreaptă către alte platforme pentru a comunica cu familia și prietenii.



Systrom a scris luni într-un articol de pe blog că el și Krieger intenționează să facă o pauză pentru a-și explora "din nou curiozitatea și creativitatea".



Anunțul celor doi a urmat mai multor disensiuni cu directorul Facebook, Mark Zuckerberg, pe tema direcției în care se va îndrepta Instagram, scrie Bloomberg.



Într-un comunicat, Zuckerberg i-a descris pe cofondatori ca doi "extraordinari coordonatori de produs".



"Am învățat multe lucrând împreună cu ei în ultimii șase ani și mi-a făcut o adevărată plăcere. Le doresc numai bine și aștept cu nerăbdare să văd ce vor construi în continuare", a spus Zuckerberg.



Systrom și Krieger s-au întâlnit prin intermediul Universității Stanford și au lucrat separat în Silicon Valley înainte de a crea Instagram, în 2010.



Facebook a cumpărat Instagram în 2012 pentru un miliard de dolari. Aplicația de fotografie are peste un miliard de utilizatori activi lunar și s-a dezvoltat adăugând opțiuni noi, precum serviciul de mesagerie și scurte videoclipuri.





Cofondatorii Instagram, Kevin Systrom și Mike Krieger, și-au anunțat luni demisiile din funcțiile de director executiv și respectiv director tehnic din cadrul aplicației de photo-sharing deținute de Facebook Inc, oferind puține explicații despre motivele care au stat la baza acestei decizii, potrivit Reuters.