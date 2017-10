Chinezii au dezvălui când va fi lansat şi cât va costa Samsung Galaxy S7

Chinezii au dezvălui când va fi lansat și cât va costa Samsung Galaxy S7

Ştire online publicată Joi, 24 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

China Mobile, cel mai mare operator din China, a dezvăluit din greșeală data de lansare și prețul noului smartphone Samsung Galaxy S7, considerat încă de pe acum drept cel mai puternic telefon din 2016.În cadrul unui eveniment în care își anunța planurile pentru anul viitor, compania chineză a prezentat un grafic privind lansările de produse, iar printre acestea se afla și Galaxy S7, programat pentru luna martie. Interesant este că China Mobile a anunțat și prețul noului smartphone – 465 de dolari.Informațiile vin să confirme ceea ce știam deja – că sud-coreenii vor prezenta Samsung Galaxy S7 pe 21 februarie la Mobile World Congress de la Barcelona, astfel că lansările în magazine vor avea loc în martie.Legat de cum va arăta noul telefon cu nume de cod SM-G930F si SM-G935F (varianta Galaxy S7 Edge), GadgetReport.ro relata recent că, după ce au fost criticați pentru fragilitatea telefoanelor Galaxy S6 și S6 Edge, acoperite integral cu sticlă, sud-coreenii par să fi înțeles în sfârșit mesajul că telefonul nu este un bibelou și că utilitatea trebuie să fie în prim-plan!Astfel că, o dată cu noul Galaxy S7 și S7 Edge, compania va adopta o carcasă din magneziu care vaacoperi spatele telefonului, fapt care îl va face mult mai rezistent la căderi și zgârieturi.Samsung Galaxy S7 va fi disponibil in doua variante de procesoare, unul propriu – Exynos 8890 și un Qualcomm Snapdragon 820. La noi va fi disponibil cel cu Exynos.Procesorul octa-core Exynos 8890, are patru nuclee pe 64 de biți ARMv8, și alte patru Cortex A-53 care, împreună, oferă o performanță mai bună cu 30% față de versiunea precedentă, Exynos 7420, prezentă pe Galaxy S6 și Note 5. Și consumul de energie este mai mic, cu aproximativ 10%.Noua soluție tehnică, dezvoltată pe 14 nm, permite viteze de descărcare de până la 600Mbps și viteze de upload de aproximativ 150Mbps, grație modemului cat.12/13, iar placa video ARM Mali-T880 MP12 asigură o experiență multimedia fără precedent.Potrivit Wall Street Journal, smartphone-ul sud-coreenilor va permite extinderea memoriei telefonului prin microSD, un astfel de slot urmand sa fie prezent pe marginea telefonului.Jurnaliștii notează, pe de altă parte, că Galaxy S7 va fi primul telefon Samsung care va include o tehnologie de tip 3D Touch care, în functie de cum apeși pe ecran, va transmite comenzi diferite.Inovația, prevetată de Samsung in Coreea de Sud, este similara cu cea folosita de Apple insa promite sa duca experienta de utilizare la un nivel superior, prin asocierea cu o serie de aplicații de Android.WSJ scrie și de celelalte noi facilități pe care Samsung le va introduce o dată cu noul Galaxy S7, pe care le-am prezentat de mult pe GadgetReport.ro, de la prezența conectorului USB Type-C port la scanerul de retina.Samsung Galaxy S7 va avea si o noua camera, de 16 MP , care vor oferi o imagine de o calitate fără precedent, grație tehnologiei Britecell.Noua cameră Britecell va include senzori mai mici de un micron care vor permite sud-coreenilor să reducă dimensiunea acesteia cu până la 17% și să permită, astfel, dezvoltarea unor telefoane și mai subțiri.În esență, Britecell va înlocui tradiționalii pixeli verzi din RGB cu unii de culoare albă și astfel camera va atrage mai multă lumină naturală și va reduce, astfel, culorile considerate artificiale.În rest, Samsung Galaxy S7 și Samsung Galaxy S7 Edge vor avea 4 GB de memorie RAM si un spațiu de stocare de 64 GB.Noul smartphone Galaxy S7 va fi primul din serie care va include cartela electronica e-SIM, soluție tehnică care ar urma să devină noul standard în materie. E-SIM, disponibil deja pe noul iPad, permite utilizatorilor să schimbe operatorii de telefonie mobilă fără să fie nevoiți să schimbe și cartela fizică din telefon.Dincolo de aceste facilități, noul Samsung Galaxy S7 ar urma să revină la standardul IP68, fiind rezistent la apă și praf, și să includă o nouă soluție de optimizare a bateriei, Graphene Superfast, care va încărca telefonul în 15 minute!