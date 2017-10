Cele mai piratate seriale în 2013

Sâmbătă, 04 Ianuarie 2014.

Ca și până acum, în 2013, pasionații de seriale TV și-au manifestat entuzismul piratând intens ultimele episoade, motiv pentru încă un top 10 - scire playtech.ro.Cei de la TorrentFreak au realizat un nou top vizavi de cele mai piratate seriale ale anului 2013. Având în vedere că serialele produse în Statele Unite reprezintă un real succes pe întregul mapamond, nu ar trebui să vină ca o surpriză faptul că doar creații ale marilor studiouri au intrat în clasament.Game Of Thrones câștigă detașat locul întâi, depâșind toate recordurile de piraterie și repetând experiența din 2012, an în care a fost onorat în același fel. Într-un top separat, ultimul episod din sezonul al treilea a fost cel mai piratat fișier al anului, indiferent de tipul de conținut.Locul al doilea a fost ocupat de Breaking Bad al celor de la AMC, un serial care a făcut valuri anul acesta. Ultimul episod, de exemplu, a fost descărcat de 4,2 milioane de ori. În top trei a reușit să mai intre The Walking Dead, cu aproximativ 3,6 milioane de descărcări per episode.În ceea ce privește restul elementelor care au format topul, dacă urmăriți intens seriale de toate genurile, ar trebui să nu fie nici o surpriză. The Big Bang Theory, Dexter, How I Met Your Mother, Suits, Homeland, Vinking și Arrow sunt ocupanții pozițiilor de la patru până la zece, scrie realitatea.net.