Cel mai popular serial se transformă în joc!

Ştire online publicată Marţi, 18 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

După mai multe săptămâni de zvonuri pe marginea jocului Game of Thrones de la Telltale Games, abia acum vedem primele capturi de ecran in-game.După ce au făcut valuri cu seria de jocuri The Walking Dead, cei de la Telltale Games și-au orientat atenția către o altă epopee ce se desfășoară pe micile noastre ecrane. Este vorba de Game of Thrones, cel mai popular serial de la HBO și cel mai piratat din istoria internetului.În ultimele luni, tot mai multe informații au început să circule pe internet desprinse din acest Game of Thrones, dar în continuare există multe semne de întrebare legate de povestea ce va fi înfățișată în joc și de nivelul de grafică de care se vor putea bucura utilizatorii.