Ce SISTEME de SIGURANŢĂ MICROSOFT a reuşit să spargă un PUŞTI DE DOAR 5 ANI!

Ce SISTEME de SIGURANȚĂ MICROSOFT a reușit să spargă un PUȘTI DE DOAR 5 ANI!

Ştire online publicată Marţi, 08 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un băiețel din California și-a dobândit faima de cel mai tânăr hacker din lume. La doar cinci ani, Kristoffer a reușit să spargă parolele de pe o consolă Xbox One. Uimiți de această reușită, cei de la Microsoft l-au trecut pe băiat pe panoul de onoare al companiei și i-au decernat titlul onorific de "expert în protecția datelor".Kristoffer Wilhelm von Hassel și-a uimit nu doar familia, ci și pe specialiștii de la Microsoft, cărora le-a demonstrat vulnerabilitatea sistemelor de protecție.La numai cinci ani, băiețelul, ale cărui cuvinte sunt uneori greu de înțeles, a spart parolele puse de tatăl său pe o consolă Xbox One, a intrat în contul acestuia și a accesat jocuri nerecomandate pentru vârsta lui."Am reușit să intru. El trebuie să descopere cum".Cum a făcut Kristoffer toate astea? A introdus întâi o parolă greșită, apoi a fost condus automat la o fereastră de verificare, unde, din câteva taste, a reușit să se logheze.Tatăl lui, și el expert în sisteme de protecție, chiar are un motiv de mândrie.Băiețelul, care la doar un an deblocase un telefon, a primit de la Microsoft un abonament gratis timp de un an, un premiu de 50 de dolari și titlul de expert în protecția datelor.