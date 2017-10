Ce aplicaţie poate calcula probabilitatea de prăbuşire a avionului în care se află utilizatorul

Ce aplicație poate calcula probabilitatea de prăbușire a avionului în care se află utilizatorul

O aplicație pentru telefoanele mobile care este capabilă să calculeze probabilitatea de prăbușire a avionului în care se află utilizatorul ce o accesează a fost creată de Vanilla Pixel, o companie de software cu sediul la Londra, informează site-ul atlantico.fr, citat de Mediafax. Pornind de la trei variabile - numele aeroportului de plecare și cel al aeroportului de sosire, compania aeriană și modelul avionului -, aplicația "Am I going Down?" ("Se va prăbuși avionul meu?") calculează riscul de prăbușire al avionului în care se află utilizatorul. Dacă un pasager se îmbarcă pe aeroportul Heathrow din Londra cu destinația Milano, într-un avion Airbus A319, operat de compania British Airways, acel zbor prezintă o probabilitate de prăbușire de 1 la 4,8 milioane. Dacă un alt pasager pleacă tot de pe aeroportul Heathrow din Londra cu destinația J.F.K din New York, într-un avion A330 al companiei Virgin Atlantic Airways, riscul de prăbușire este de 1 la 5,4 milioane. Aplicația "Am I going Down?" nu precizează însă metoda utilizată pentru analizarea acestor date și pentru furnizarea rezultatelor. Potrivit jurnaliștilor de la site-ul atlantico.fr, ar fi vorba de o medie ponderată care ține seama de numărul de accidente aeriene care s-au produs în trecut pentru fiecare dintre cele trei variabile. Deși cifrele sunt destul de liniștitoare, "există în mod incontestabil anumite falii într-o abordare atât de simplistă", previne publicația The Economist. Care este pertinența tipului de avion, companiei aeriene și traiectoriei de zbor în calcularea riscului de prăbușire, se întreabă jurnaliștii de la The Economist. Vorbind despre aceste lacune, jurnaliștii britanici se întreabă, de exemplu, dacă faptul că un avion al companiei Malaysia Airlines a fost lovit de un proiectil lansat de separatiștii pro-ruși din estul Ucrainei va mări probabilitatea ca un astfel de eveniment să se producă din nou în viitor. Ei pun și problema altor factori de risc, precum condițiile meteorologice. Deși metodologia de aplicare este contestabilă, intențiile creatorului aplicației, Nic Johns, sunt lăudabile, declară, cu amuzament, The Economist. Nic Johns spune că scopul lui a fost de a-i liniști pe pasagerii îngrijorați, arătându-le că probabilitatea de a nu ajunge la destinație este infimă.