Caz şocant! UCIS de JOCUL PREFERAT!

Mai multe ştiri online: world of worcraft

Caz șocant! UCIS de JOCUL PREFERAT!

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Deși nu este prima oară când cineva moare după o sesiune extinsă de gaming, este la fel de trist decesul unui jucător pasionat de World of Warcraft.Cea mai recentă astfel de relatare vine din China, unde, un tânăr gamer de 24 de ani, cu numele de Wu Tai a petrecut 19 ore fără pauză într-un internet cafe jucându-se World of Warcraft. Sesiunea de gaming s-a terminat brusc atunci când Wu Tai a început să tușească sânge cu câteva minute înainte să cadă la pământ fără să se mai ridice. În mod evident, nu este exclus ca respectivul să fi avut o afecțiune pre-existentă, dar cele 19 ore de WoW cu siguranță nu i-au fost benefice.Persoanele din jur au observat imediat că asiaticul a început să tușească sânge, dar când au încercat să intervină, acesta a insistat că nu are nici un fel de problemă și că nu au de ce să-și facă griji. Pentru că gravitatea situației era mai mult decât clară, cineva s-a gândit să cheme salvarea. Din păcate, până la sosirea acesteia, deznodământul tragic se produsese deja.