Casă realizată complet cu o imprimantă 3D, în Olanda

Doi soți din Olanda au devenit primii europeni care vor locui într-o casă construită complet cu o imprimantă 3D. Elize Lutz, în vârstă de 70 de ani, și Harrie Dekkers, în vârstă de 67 de ani, pensionari din Amsterdam, au primit joi cheia digitală - o aplicație care le permite să deschidă ușa casei cu două dormitoare. „Este frumoasă", a spus Lutz. „Dă o senzație de siguranță", a adăugat Dekkers, relatează The Guardian.Casa cu o formă futuristă ar fi fost costisitoare dacă era construită prin metode tradiționale, din cauza formei și a dimensiunii. Este prima dintre cinci case proiectate de firma de construcții Saint-Gobain Weber Beamix pentru un teren de lângă canalul Beatrix, în suburbia orașului Eindhoven, în cadrul proiectului Milestone.În ultimii doi ani, proprietăți construite parțial prin imprimarea 3D au fost construite în Franța și SUA, iar proiecte de acest fel au fost demarate peste tot în lume. Însă casa olandeză, cu o suprafață de 94 mp, a fost construită integral cu imprimanta 3D.Metoda de imprimare 3D este văzută de mulți investitori din industria construcțiilor ca o modalitate de a reduce costurile și daunele aduse mediului, prin reducerea cantității de ciment care este utilizată. În Olanda, oferă, de asemenea, o alternativă într-o perioadă în care se înregistrează o criză acută de zidari.Noua casă este formată din 24 de elemente din beton care au fost tipărite strat cu strat la o fabrică din Eindhoven, după care au fost transportate cu camionul la șantier și așezate pe o fundație. Au fost montate apoi rame pentru acoperiș și ferestre și s-au aplicat finisajele.Firma speră ca în viitor să printeze casele la fața locului, lucru care ar reduce și mai mult din cheltuieli și ar scurta și mai mult timpul de construcție. „Dacă facem un calcul, printarea propriu-zisă a acestei case a durat doar 120 de ore", a spus Huysmans. „Așadar, dacă toate elementele ar fi fost făcute în același timp, ne-ar fi luat mai puțin de cinci zile. Marele beneficiu este că imprimanta nu are nevoie să mănânce, nu trebuie să doarmă, nu are nevoie de odihnă. Deci, dacă am începe mâine, am avea următoarea casă în 5 zile", a spus Bas Huysmans, managerul firmei de construcții.Lutz și Dekkers vor plăti o chirie de 800 de euro pe lună pentru a locui în casă.