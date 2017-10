Black Friday la eMag. 10.000 de metri pătrați, plini cu produse la preţ redus

Black Friday la eMag. 10.000 de metri pătrați, plini cu produse la preț redus

Joi, 20 Noiembrie 2014

Black Friday la eMAG este probabil cel mai așteptat eveniment al sezonului reducerilor. Cel mai mare magazin online din țară promite promoții la zeci de mii de produse, cu ocazia Black Friday 2014.Pentru pregătirea Black Friday 2014, eMAG a investit 5 milioane lei în servere și 2 milioane de lei în platforma online. În depozit, produsele din oferta Black Friday ocupă 10.000 de metri pătrați, iar 240 de oameni vor lucra 24h din 24h pentru a pregăti comenzile. Pentru livrarea produselor, eMAG a încheiat parteneriate cu FAN Courier, Cargus, DPD și TNT pentru un flux de livrare de 150 de camioane/zi, astfel încât livrările să fie finalizate în decurs de 6 zile.Cei care vizitează eMAG de Black Friday 2014 vor avea acces și la o serie de avantaje, precum 30 de zile drept de retur, Service Pick Up and Return, Garanția Plus și Deschiderea coletului la livrare. Citește mai mult aici