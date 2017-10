Black Friday. Cele mai bune reduceri la laptopuri de sub 2.000 de lei

Ştire online publicată Vineri, 21 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Black Friday 2014 a venit cu sute de mii de produs în stocul electroIT, dar și alte domenii au început să crească în popularitate. Zona fashion nu este însă de interes aici, ci acele laptopuri care merită cumpărate acum și eventual de găsit la reducere.Aceste modele sunt de la HP, Lenovo, Asus și alți producători care pot livra un produs bun pentru cel puțin următorii doi ani. Apoi, chiar dacă Intel domină segmentul acesta cu procesoarele sale, tot am găsit și modele cu cipuri AMD. Nu sunt rele, doar ține cont că autonomia s-ar putea să nu fie la fel de bună.Lista de mai jos are doar un singur model cu procesor sub Intel i3. Cele cu procesoare mai slabe pot să aibă un preț mai mic, dar sunt rare cazurile în care merită un compromis, scrie playtech.ro.