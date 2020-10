Autoritatea de reglementare în sectorul telecomunicaţiilor din Italia amendează Google

Autoritatea de reglementare în sectorul telecomunicaţiilor din Italia (AGCOM) a amendat gigantul american Google pentru încălcarea legislaţiei interne care prevede interzicerea reclamelor la jocuri şi pariuri, transmite Agerpres.







AGCOM nu a precizat valoarea amenzii impuse Google Ireland Ltd, care gestionează serviciul de reclame al Google. Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat pentru Reuters că amenda este de aproximativ 100.000 euro (118,250 dolari).







Google a permis reclamă plătită la un site de pariuri, sublime-casino.com, pe pagina sa de rezultate ale căutării, a informat autoritatea de reglementare.







Şi Autoritatea Antitrust din Italia a anunţat recent deschiderea unei investigaţii privind serviciile de cloud computing ale firmelor americane Google Inc, Apple Inc şi Dropbox Inc.







"Acţiunea are legătură cu practicile comerciale presupus incorecte şi cu posibilitatea includerii unor clauze abuzive în condiţiile incluse în contracte", a precizat autoritatea antitrust din Italia.







Marţi, Departamentul american al Justiţiei şi 11 state americane au intentat proces companiei Google pentru încălcarea normelor concurenţei, considerându-se că şi-a folosit puterea semnificativă pe piaţă pentru a-şi elimina rivalii. Compania se confruntă cu acuzaţii similare în Uniunea Europeană. În total, UE a amendat Google cu 9,2 miliarde de dolari (7,8 miliarde de euro) în trei cazuri diferite de încălcare a normelor concurenţei.







Google, care a devenit celebru datorită motorului său de căutare, a raportat anul trecut venituri de 162 miliarde de dolari (137 miliarde de euro).







Departamentul american al Justiţiei susţine că Google a acţionat ilegal pentru a-şi menţine poziţia în afacerile de căutare pe internet şi reclame.







"În absenţa unei hotărâri judiciare, Google îşi va continua strategia anticoncurenţială, afectând concurenţa, reducând posibilitatea consumatorilor de a alege şi subminând inovaţia. În beneficiul consumatorilor americani, al celor care îşi fac reclamă şi al tuturor companiilor dependente de internet, este momentul să oprim comportamentul anticoncurenţial al Google şi să restabilim concurenţa", apreciază autorităţile SUA.