Atenţie! Probleme de securitate pentru site-ul Dropbox

Atenție! Probleme de securitate pentru site-ul Dropbox

Ştire online publicată Duminică, 28 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Site-ul Dropbox solicita utilizatorilor sai care nu si-au schimbat parola din 2012 si pana in prezent sa o schimbe acum.Anuntul vine in urma hack-urilor asupra retelei LinkedIn din 2012, cand 117 milioande de conturi au fost accesate ilegal. De asemenea, in ultimele luni datele confidentiale si parole ale utilizatorilor au fost descoperite.Reprezentantii Dropbox declara ca au identificat un fisier care continea parole incomplete sau neconcludente, fisier care continea parole hack-uite obtinute cel mai probabil de pe LinkedIn in anul 2012. Aceste parole au fost utilizate pentru a accesa conturi de pe platforma de cloud.Recomandarea este ca toti utilizatorii sa isi schimbe parolele si sa nu foloseasca aceleasi parole pe toate conturile personale, de serviciu si retelele de socializare, transmite huff.ro.