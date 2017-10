ATENŢIE! O Aplicație falsă Pokémon Go Preia controlul telefonului

ATENȚIE! O Aplicație falsă Pokémon Go Preia controlul telefonului

Ştire online publicată Joi, 15 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Experții Kaspersky Lab au descoperit o nouă aplicație malware în Google Play, Guide for Pokémon Go, capabilă să obțină drepturi de acces pe smartphone-urile cu Android și apoi să instaleze/dezinstaleze aplicații și să afișeze publicitate nesolicitată.Aplicația a fost descărcată de peste 500.000 de ori, având cel puțin 6.000 de infectări reușite.Interesant este că troianul din spatele aplicației are unele caracteristici care îl ajută să nu fie detectat. De exemplu, nu începe să acționeze imediat ce victima instalează și deschide aplicația.Kaspersky Lab a anuntat Google despre prezența acestui troian, iar aplicația a fost scoasă din Google Play.