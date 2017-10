Aproape 3 miliarde utilizatori de Internet până la finalul 2014

Ştire online publicată Marţi, 13 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit unui raport al United Nations International Telecommunications Union, internetul va avea aproape 3 miliarde utilizatori până la finalul acestui an, două treimi provenind din țări aflare în curs de dezvoltare.Cifra face referire la persoane care au folosit efectiv internetul în ultimele 3 luni, nu cei care doar au la dispoziție facilități pentru acces la internet în zona unde locuiesc. Potrivit raportului, acoperirea internetului în țările dezvoltate se apropie de saturație și crește rapid în cele cu economii emergente. Până la finalul acestui an, 3 din 4 europeni vor folosi constant internetul, comparat cu 2 din 3 locuitori în America de nord și sud, respectiv 1 in 3 persoane în regiunea Asiei și Pacific. Africa rămâne regiunea cel mai puțin dezvoltată, mai puțin de 1 din 5 africani fiind utilizatori de internet.O proporție semnificativă dintre utilizatori întră online folosind telefonul mobil, dovadă pentru asta fiind cele aproape 2.3 miliarde de abonamente la servicii de internet mobil estimate pentru finalul acestui an. Mai departe, este ușor de imaginat cum în viitor aproape toți locuitorii planetei vor accesa mediul online, folosind conexiuni fixe sau dispozitive mobile cu acces la internet.Între timp, potrivit unui raport Cisco internetul este accesat deja de peste 10 miliarde dispozitive de tot felul, număr ce ar putea crește la 50 miliarde până în anul 2020. Un alt raport publicat la finalul anului 2013 arată că rețeaua Facebook număra 1.23 miliarde membrii, rezultând că aproape jumătate dintre utilizatorii de internet din lumea întreagă sunt activi și în rețeaua Facebook.