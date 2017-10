Apple va reduce cu 10% producția de iPhone-uri în primul trimestru din 2017

31 Decembrie 2016

Apple va reduce productia de iphone-uri cu circa 10% in perioada ianuarie-martie, potrivit publicatiei financiare nipone Nikkei, care a citat calcule bazate pe date ale furnizorilor, transmite Reuters, citat de News.ro.Compania americana a redus productia cu 30% in perioada ianuarie-martie a acestui an, din cauza stocurilor acumulate, a relatat publicatia.Un purtator de cuvant al Apple a refuzat sa comenteze informatia.Apple a inregistrat in anul fiscal incheiat pe 24 septembrie primul declin anual al vanzarilor si profitului din ultimii 15 ani. Compania a vandut iPhone-uri, ceasuri, computere Mac si alte produse in valoare de 215,6 miliarde de dolari, cu 8% sub nivelul anului precedent. Profitul a scazut cu 14%, la 45,7 miliarde de dolari.