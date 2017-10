Apple Maps va deveni mult mai bun începând cu iOS 8, afirmă zvonurile

Ştire online publicată Miercuri, 12 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Apple a început să ofere actualizarea 7.1 a sistemului de operare iOS începând cu seara zilei de luni, compania reparând astfel o bună parte din problemele pe care tot ea le-a creat atunci când a lansat versiunea majoră 7.0. Deoarece se pare că 7.1 va fi singura subversiune importantă a platformei 7.0, nu este de mirare că primele zvonuri despre viitorul iOS 8 au început să iasă la iveală.Lansat acum un an, serviciul Apple Maps a fost un eșec lamentabil care a fost urmat de câteva demisii și una din rarele ocazii în care Apple și-a cerut scuze în mod oficial. Cu hărți neactualizare sau greșite, fotografii din satelit cu rezoluție mică sau chiar alb/negru și un număr redus de puncte de interes, Apple Maps a rămas un serviciu nesatisfăcător pentru utilizatorii din țările de importanță secundară precum România și în ziua de astăzi. Zvonurile afirmă însă că iOS va aduce o serie importantă de schimbări în cadrul serviciului și aplicației Apple Maps, ceea ce ne dă speranțe că vom beneficia de un produs competitiv începând cu această toamnă.Conform unor surse citate de 9to5mac, viitorul serviciu Apple Maps va folosi surse multiple pentru completarea bazei de date actuale cu mai multe puncte de interes. Această îmbunătățire semnificativă a informațiilor va fi însoțită și de o actualizare de design și străzile urmând să fie mai bine evidențiate și mai ușor de găsit.Apple va oferi începând cu iOS 8 și informații despre rețelele de transport în comun din zonele urbane, oferind astfel posibilitatea orientării și navigării nu doar pentru automobiliști sau pietoni. Rivalii Google sau Nokia oferă deja această opțiune inclusiv pe teritoriul României, este drept, într-un număr mic de orașe și uneori și cu ceva greșeli, rămânând de văzut cum va reuși Apple să îi ajungă din urmă.Cea de-a treia noutate importantă din viitorul Apple Maps va fi orientarea vizuală cu ajutorul unui sistem de realitate augmentată. Apple deține până acum două brevete pentru un astfel de sistem, și se pare că acesta se materializa începând cu acest an. Primul, descris în 2011, ne arată un sistem de orientare de navigație care nu se deosebește prea mult de produsele precum Nokia Transit, cel de-al doilea descriind o tehnologie ceva mai complexă care se bazează pe taguri și recunoaștere optică a mediului ambiant.Sistemul de operare iOS 8 este în dezvoltare din toamna anului trecut și a început să-și facă apariția în log-urile site-urile Web de la începutul acestui an, acesta urmând să fie prezentat, cel mai probabil, în această vară în cadrul WWDC 2014 și să fie lansat în toamnă împreună cu iPhone 6.